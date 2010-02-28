دوره آموزشی "سینمای مستند" در حوزه هنری ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کرم اللهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه هنری استان ایلام یک دوره آموزشی «سینمای مستند» را با حضور «همایون امامی»، مستند ساز و محقق برگزار می کند .

وی بیان داشت: این دوره طی روزهای 15، 16، و 17 اسفند ماه 1388 برگزار می کند .