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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

دوره آموزشی "سینمای مستند" در حوزه هنری ایلام برگزار می شود

دوره آموزشی "سینمای مستند" در حوزه هنری ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام گفت: دوره آموزشی "سینمای مستند" در حوزه هنری ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کرم اللهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه هنری استان ایلام یک دوره آموزشی «سینمای مستند» را با حضور «همایون امامی»، مستند ساز و محقق برگزار می کند.

وی بیان داشت: این دوره طی روزهای 15، 16، و 17 اسفند ماه 1388 برگزار می کند.

این مسئول یادآور شد: کمال زحمتکش مسئول واحد تصویری حوزه هنری استان ایلام از میان دانش آموخته های کلاسهای آموزشی حوزه هنری در شهرستانهای مختلف، فعالان عرصه ی فیلم سازی و فیلم سازان صدا و سیمای مرکز ایلام افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی را برگزیده است.

 

کد مطلب 1042824

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