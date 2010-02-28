خسرو خسرو شاهی بهترین دوبلور عرصه نمایش خانگی شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست ادواری دست‌اندرکاران شبکه نمایش خانگی با عنوان لوح دوم صبح امروز یکشنبه 9اسفند درسالن همایش‌های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد. دراین مراسم هیأت داوران از اهالی دوبله ودست اندرکاران این هنر تقدیر کردند.

ابوالحسن تهامی‌نژاد، علی کسمایی، سعید رجبی فروتن وجواد شمقدری معاونت امور سینمایی جوائز را به برگزیدگان هر بخش اهدا کردند که تهامی‌نژادبه عنوان رئیس هیأت داوران در ابتدا عنوان کرد : این جوائز درواقع تقدیری است که از همه اعضاء صنف صداپیشگان نمایش خانگی می‌شود.

برندگان جوائزهیئت داوران عبارتند از:

بهترین ترجمه فیلم

امیر هوشنگ زند برای ترجمه فیلم های "آرماگدون" و"ترمینال" جایزه بهترین ترجمه فیلم را دریافت کرد.دیگر نامزدهای این بخش عبارت بودند از: علی عظمی، قاسم قهرمان بردار وپرندوش رجبیان.

بهترین صداآمیزی

این جایزه به مانی هاشمیان از استودیو رها فیلم برای صداآمیزی فیلم "جان سخت 4 " اهدا شد. دیگر نامزدها عبارت بودند از: استودیو ساند فیلم واستودیو قرن 21.

بهترین ساند افکت

این جایزه به محمدحسین مطمئن‌زاده از استودیو قرن 21 تعلق گرفت. دیگر نامزدها استودیو ساند فیلم و استودیو رها فیلم بودند.

بهترین مدیر دوبلاژ

خسرو خسرو شاهی برای فیلم "مرد سیندرلایی" جایزه بهترین مدیر دوبلاژ را دریافت کرد. دیگر نامزدها امیرهوشنگ زند برای فیلم "ترمینال"،امیر قطعه‌ای برای فیلم "وکیل مدافع شیطان" و محمود قنبری برای فیلم "بزرگترین بازی انجام شده" بودند.

بهترین فیلم (بهترین فیلمی که استودیو برای دوبله خریده است.)

جایزه بهترین فیلم به "تایتانیک" از استودیو قرن 21 تعلق گرفت. دیگر نامزدها فیلم"ترمینال"ازاستودیو قرن 21، فیلم"ورطه" از استودیوقرن 21 فیلم"نجات سرباز رایان" از استودیو رودکی و فیلم"آرماگدون"ازمؤسسه هنر هشتم بودند.

بهترین دوبلور مرد پیشکسوت

این جایزه به بهرام زند برای فیلم "ورطه" برای صداپیشگی به جای اد هریس اهدا شد. دیگر نامزدها عبارتند از: چنگیز جلیلوند، منوچهر والی‌زاده وسعید مظفری.

بهترین دوبلور زن پیشکسوت

جایزه بهترین دوبلور زن به زهره شکوفنده تعلق گرفت ودیگر نامزدها ی این بخش مریم شیرزاد ومینو غزنوی بودند.

بهترین گوینده مرد نسل جوان

این جایزه به افشین زینوزی برای فیلم های "تایتانیک" و" جدامانده"اهدا شد دیگر نامزدها رضا آفتابی و میر طاهر مظلومی بودند.

بهترین گوینده زن نسل جوان

این جایزه به به نگین‌کیان فر برای فیلم "وکیل مدافع شیطان"تعلق گرفت. دیگر نامزدها افسانه پوستی و شهرزاد ثابتی بودند.

در پایان از طرف سعید فروتن مدیر کل دفتر همکاری‌های سمعی وبصری ونمایش خانگی دو لوح تقدیر به جواد معماری مدیر‌عامل تصویر دنیای هنر وعباس نادری طهماسبی به دلیل فعالیت مستمر در حوزه نمایش خانگی اهدا شد.