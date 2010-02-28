بزرگترین مرکز معاینه فنی خودرو در استان یزد به بهره ‌برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد ظهر امروز در حاشیه مراسم بهره ‌برداری از این مرکز اظهار داشت: بر اساس آمار به دست آمده، 23 درصد از آمار تصادفات به دلیل نقص فنی خودروها گزارش شده از اینرو توسعه و گسترش مراکز معاینه فنی خودرو در استان ضروری است.

محسن آثاری افزود: در استان یزد نیز به تبع سایر مناطق کشور، تعداد خودروها افزایش قابل توجهی داشته است به نحوی که از سال 1385 تاکنون شاهد افزایش چهار برابری خودروها در سطح شهر بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد خودرو خود به ‌خود علاوه بر اثرات مخرب زیست‌محیطی، آمار تصادفات، افزایش مصرف سوخت و ... را نیز افزایش می ‌دهد به همین دلیل ارائه راهکاری برای پیشگیری و مقابله با این موارد ضروری است.

آثاری بیان داشت: گرچه به نظر می ‌رسد برای بسیاری از اقدامات در این مسیر دیر شده باشد اما اگر حتی همین امروز نیز دست به کار شویم، با توسعه مراکز معاینه فنی خودرو می‌توانیم در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی، صرفه‌جویی در سوخت، ایمنی و ارتقاء کیفیت خودروها و به دنبال آن جلوگیری از بسیاری از تلفات تصادفات گام برداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری یزد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بزرگ‌ترین مرکز معاینه فنی خودروی استان یزد که به نام مرکز فنی ابوذر نامگذاری شده، با مشارکت شهرداری یزد و بخش خصوصی و صرف هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

آثاری خاطرنشان کرد: این مرکز که بزرگ‌ترین و سومین مرکز معاینه فنی خودرو در استان یزد به شمار می‌رود، در ابتدای بلوار شهید دشتی یزد آماده ارائه خدمات به مردم این استان است.

وی یادآور شد: این مرکز با قابلیت چهار خط مکانیزه معاینه فنی انواع خودروهای سواری، وانت و چندمنظوره از قبیل ون و آمبولانس که در حال حاضر دو خط آن فعال است، معاینه فنی و ظاهری خودروها را انجام خواهد داد.

آثاری ادامه داد: معاینه فنی خودروها در این مرکز از طریق چهار دستگاه تست دود، تست نور، تست‌های سه‌گانه بالانس چرخ، ترمزهای دستی و پایی و تعلیق خودرو و تست جک قیچی شامل بررسی وضعیت جلوبندی و زیربندی به انجام می‌رسد.