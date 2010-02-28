نهاده های پرورش میگو در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود صیاد بورانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به واسطه فراهم سازی زیرساختها برای پرورش انواع آبزیان، علاقمندی کشاورزان و صاحبان مزارع و منابع آبی به آبزی پروری افزایش یافته است،.

وی ادامه داد: به دلیل توجیه اقتصادی آبزی پروری و استفاده چند منظوره از منابع آبی قبل از هدایت به اراضی کشاورزی، موجب شده تولید انواع آبزیان با امکانات و فضای موجود در استان افزایش یابد.

صیاد بورانی افزود: به ازای هر هکتار زمین و سه لیتر در ثانیه آب تازه، می توان حداقل هفت تن میگو تولید کرد و برای یک نفر به صورت مستقیم و دو نفر به طور غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد کرد.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان گفت: متوسط رشد تولید آبزیان در استان زنجان شش برابر بیشتر از نرم کشوری است.

صیاد بورانی در خصوص طراحی و اجرای انواع استخرهای پرورش ماهی در استان افزود: به دلیل تفاوت شرایط آب و هوایی در شهرستانهای استان، طراحی و اجرای یک نوع مزرعه پرورش ماهی در استان نمی توانست پاسخگوی نیازمندی های متقاضیان باشد، بنابراین انواع استخرهای پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در استان طراحی شده است که هم اکنون در حال اجراست.

وی در مورد ورود گونه های سریع الرشد ماهیان سردآبی در استان افزود: استان زنجان فاقد مرکز تحقیقات شیلات است، بنابراین اصلاح نژاد ماهیان سردآبی در دستور کار مدیریت شیلات استان قرار داشته و در این راستا، ابتدا تخمهای چشم زده ماهیان سریع الرشد وارد استان شده و با مولد سازی تعدادی از این ماهیان و ترکیب آنها با مولدین بومی استان، ماهیان سریع الرشد در استان تولید شده که با این کار، عملا نیاز به واردات گونه های سریع الرشد طی سالهای آینده برطرف خواهد شد.