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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

فاز اول ساماندهی حاشیه رودخانه چم بشیر کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کلنگ فاز اول ساماندهی حاشیه رودخانه چم بشیر با حضور استاندار کرمانشاه ظهر یکشنبه به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سیددادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در این مراسم با بیان اینکه بخشی از شهر کرمانشاه دارای مشکلاتی است، گفت: باید شهرداری و مسئولان مربوطه در خصوص رفع این مشکلات تلاش کنند وهر چه سریعتر چهره شهر را تغییر دهند.

 

در ادامه مراسم منوچهر فخری شهردار کرمانشاه با تشریح جزئیات این طرح گفت: این طرح در سه فاز و به طول 712متر اجرا می شود که فاز اول آن حدود 28 هزار و 500 متر مربع است.

 

وی افزود: در این طرح، در حریم چم بشیر، چهار متر پیاده رو، هشت متر فضای سبز و مبلمان، چهار متر پیست دوچرخه و چهارمتر باکس های گل ایجاد می شود.

 

فخری با بیان اینکه عملیات فاز دوم و سوم این طرح نیز سال آینده آغاز می شود، گفت: اعتبار مورد نیاز جهت اجرا فازهای اول و دوم این طرح 850 میلیون تومان است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال آینده عملیات اجرایی فازهای اول و دوم به اتمام می رسد.

 

رودخانه چم بشیر از دریاچه طاق بستان آغاز می شود و تا رودخانه قره سو ادامه دارد.

کد مطلب 1042830

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