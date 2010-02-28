500 هزار سنگرساز بی سنگر شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی عظیمی ظهر یکشنبه در سمینار کاووش در ابتکارات مهندسی جنگ در گرگان افزود: این سنگر سازان بی سنگر با دست خالی در امر سازندگی کشور در دوران دفاع مقدس تلاش کردند و برخی نیز به درجه بلند شهادت نائل آمدند.

وی اظهار داشت: کانون سنگرسازان بی سنگر برای پاسخگویی به سه ضرورت هویت، انسجام اجتماعی و حفظ و انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس در کشور در سال 83 شکل گرفته است.

رئیس کانون سنگرسازان بی سنگر گلستان نیز گفت: انتقال روحیه ایثار و شهادت از مهمترین اهداف این سمینار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یحیی صمدی نژاد بیان داشت: برنامه دیدار (تجدید میثاق برای ادامه راه شهدای سنگرساز بی سنگر)، برنامه حفظ یاد ( حفظ هویت و ایجاد زمینه افتخار و سربلندی سنگرسازان ، ایثارگران و خانواده های شهدای ایثارگران جهاد در حال و آینده ) از جلمه برنامه این سمینار است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برنامه حمایت ( ارتقای کرامت انسانی و نشاط اجتماعی پیش کسوتان صحنه های خون و شهادت جهادسازندگی در جامعه ) و برنامه ادامه راه ( اداره راه ایثارگری و جوانمردی ، و نیز پیشتازی در خدمت به ایثارگران از دیگر اهداف است.