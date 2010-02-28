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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

500 هزار سنگرساز بی سنگر شناسایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و رئیس کانون سنگرسازان کشور گفت: 500 هزار سنگرساز بی سنگر در کشور شناسایی شدند که در دوران دفاع مقدس به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی عظیمی ظهر یکشنبه در سمینار کاووش در ابتکارات مهندسی جنگ در گرگان افزود: این سنگر سازان بی سنگر با دست خالی در امر سازندگی کشور در دوران دفاع مقدس تلاش کردند و برخی نیز به درجه بلند شهادت نائل آمدند.

وی اظهار داشت: کانون سنگرسازان بی سنگر برای پاسخگویی به سه ضرورت هویت، انسجام اجتماعی و حفظ و انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس در کشور در سال 83 شکل گرفته است.

رئیس کانون سنگرسازان بی سنگر گلستان نیز گفت: انتقال روحیه ایثار و شهادت از مهمترین اهداف این سمینار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یحیی صمدی نژاد بیان داشت: برنامه دیدار (تجدید میثاق برای ادامه راه شهدای سنگرساز بی سنگر)، برنامه حفظ یاد ( حفظ هویت و ایجاد زمینه افتخار و سربلندی سنگرسازان ، ایثارگران و خانواده های شهدای ایثارگران جهاد در حال و آینده ) از جلمه برنامه این سمینار است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برنامه حمایت ( ارتقای کرامت انسانی و نشاط اجتماعی پیش کسوتان صحنه های خون و شهادت جهادسازندگی در جامعه ) و برنامه ادامه راه ( اداره راه ایثارگری و جوانمردی ، و نیز پیشتازی در خدمت به ایثارگران از دیگر اهداف است. 

کد مطلب 1042838

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