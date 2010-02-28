به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: در نوروز سال 88 طول بزرگراه های موجود استان فارس حدود 600 کیلومتر بود که اکنون این رقم به 680 کیلومتر رسیده است.

وی ضمن تشریح اقداماتی که در محورهای مختلف استان ازجمله بزرگراه ها صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در نوروز 88 بزرگراه شیراز - سروستان 20 کیلومتر بود که در نوروز امسال به 65 کیلومتر می رسد.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس گفت: همچنین بزرگراه شیراز به سمت سپیدان در دست اقدام قرار گرفت و نسبت به سال گذشته 20 کیلومتر بر آن اضافه شد که بر این اساس در این محور تا 15 کیلومتری سپیدان جاده به صورت بزرگراه ایجاد شده است.

وی با اشاره به محورهای گردشگری استلان فارس از جمله شیراز دشت ارژن نیز بیان کرد: در این محور برای افرادی که از منطقه آبشار مارگون و یا پیست اسکی به سمت شیراز در حرکت هستند تابلویی نصب که فاصله آنها تا شهرستانهای مهم استان اعلام شده است.

نوروزی با اشاره به بزرگراه شیراز - اصفهان نیز و رفع مشکل در تونل سعادت شهر برای ایام نوروز عنوان کرد: با احداث این تونل در محدوده شرایط مطلوبی حاکم شده و برای ایام نوروز نیز برخی مسائل داخل تونل نظیر خط کشی، نصب چشم گربه ای و همچنین نور روشنایی موقت نیز انجام خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس با اشاره به اینکه طی این مدت برای تمام ورودی های استان فارس مشخصات جاده ای نصب شده و به رانندگان در این خصوص اطلاع رسانی و آگاهی دهی می شود، تصریح کرد: نصب تابلوهای محدودیت سرعت در تمام محورهای شریانی، اصلی، فرعی، بزرگراهی و.. استان نیز از جمله اقداماتی بوده که ظرف این مدت به سرانجام رسیده است.

نوروزی در ادامه سخنان خود از اضافه شدن 16 دستگاه کامیون جدید با سیستمهای پیشرفته به این مجموعه خبر داد و افزود: این کامیونهای پیشرفته به بخش راهداری استان ملحق و در نقاط و شهرستانهای مختلف فارس نیز توزیع شده اند.

وی از ساماندهی مسیرهای روستایی نیز به عنوان یکی دیگر از اقدماتی یاد کرد که طی این مدت توسط اداره راه و ترابری استان فارس محقق شده و ادامه داد: در سال جاری حدود 500 کیلومتر راه روستایی بهسازی شده و حتی اغلب ر وستاهای بالای 100 خانوار نیز جاده های آنها به ساماندهی مناسبی رسیده و در این راستا می توان گفت وضعیت استان در راه های روستایی مطلوب است.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس با اشاره به مصوبات سفر هیئت دولت به استان فارس نیز بیان کرد: مصوبات اداره راه در چند بخش، مطالعاتی، اجرایی و راه روستایی بود که البته در حوزه راه روستایی این اداره کل بیشتر از آنچه مقرر شده بود تعهدات خود را انجام داده و در حوزه مطالعاتی و اجرایی نیز پروژه ها در حال انجام است.

وی از پروژه آزادراه شیراز - اصفهان به عنوان یکی از مواردی دانست که تاکنون به سرانجام نرسیده و افزود: برای این پروژه سرمایه گذار هنوز پیدا نشده و امید است این مسئله نیز با حضور سرمایه گذار مورد نیاز برطرف شود.

نوروزی در واکنش به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید "عده ای معتقدند که پروژه های راهسازی استان هر کیلومتر به کیلومتر افتتاح می شود"، افزود: اول اینکه باید در نظر داشت که هنوز پروژه ای با یک کیلومتر افتاح نشده و تاکنون پروژه ای را زیر پنج کیلومتر افتتاح نکرده ایم.

مدیر کل راه و ترابری فارس با اشاره به اینکه در عین حال افتتاح هر یک کیلومتر از جاده ها نقش بسیار زیادی در امنیت جاده ای و سهولت تردد دارد، ادامه داد: باید در نظر داشت هزینه ایجاد هر کیلومتر راه یک میلیارد تومان است و باید در انجام یک پروژه راهسازی به تمام جوانب کار نیز توجه کرد.

وی از افزایش ضریب ایمنی جاده سازی به عنوان یکی از اصول اساسی و مورد توجه در اداره راه فارس یاد کرد و اظهار داشت: هر پروژه ای از یک دهانه پل گرفته تا پروژه های عظیم میلیاردی باید یک پروسه مطالعه، مناقصه، اجرا، ایجاد آزمایشگاه، تحویل موقت و تحویل دائمی را طی کند و در این راستا تمام جوانب فنی کار مورد توجه قرار می گیرد و چنانچه در این مابین پروژه ای با مشخصات فنی مورد توجه اداره راه همخوانی نداشت به طور حتم تخریب می شود.