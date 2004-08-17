البيان : هتاكي آمريكا به مقدسات، تنها به افزايش انزجار و خشم از اين كشوردر امتداد جهان عرب و اسلام منجر خواهد شد

با تشريح ابعاد به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان امارات در سرمقاله امروز خود با اشاره به ادامه حملات گستاخانه اشغالگران آمريكايي به شهر مقدس نجف به بهانه سركوب شبه نظاميان وكمك به دولت اياد علاوي نوشت : تا كي بايد شاهد حوادث نجف و تجاوز اشغالگران و هتك حرمت مقدسات از سوي آنها باشيم.



اين روزنامه نوشت : روز گذشته اشغالگران مرقد امام علي(كرم ا...) را در نجف اشرف محاصره كردند و ده ها تانك نيز اين مكان مقدس را در تيررس خود قرار دادند و همزمان در بغداد نيز نظاميان اشغالگر مقر هيات علماي مسلمانان(اهل سنت) را بدون اعتنا به احساسات ميليون ها مسلمان محاصره كردند اين يعني اينكه عراق در صورت تداوم خون ريزي به سمت هرج و مرج بيشتر مي رود.



البيان با اشاره به تداوم گستاخي اشغالگران به مقدسات مسلمانان و حرمت شكني در شهر مقدس نجف به آمريكا هشدار داد: تجاوز وجسارت به مقدسات هيچ نتيجه اي براي اشغالگران نخواهد داشت جزاينكه آتش انتقام جويي از آنها را در دل هاي مسلمانان شعله ور تر خواهد كرد .



اين روزنامه تاكيد كرد : بي حرمتي آمريكا به مقدسات ، آتش خشم ونفرت را عليه اين كشور نه تنها داخل عراق بلكه در امتداد جهان اسلام وعرب برافروخته خواهد كرد.



البيان نوشت : صحنه عراق روز به روز پيچيده ترگشته و همراه با حوادث خونبارتر مي شود و بيگناهان در راس آنها كودكان بهاي سناريوهايي كه قدرت هاي بزرگ طراحي مي كنند، مي پردازند و بوي مرگ انسان ها به يك مساله عادي تبديل شده است كه ناگزير بايد با آن زيست تا جائي كه هيچ مفري از سرنوشت حتمي وجود ندارد هيچ كس در مصونيت قرار ندارد.



حتي ماذنه هاي رفيع مساجد در زير حملات جنگنده ها و تانك ها و چكمه هاي اشغالگران امنيت ندارد زيرا تمام جامعه بين الملل هيچ اهميت و اعتنايي به اين وضعيت نمي كند و تنها كاري كه مي كند، چشم فروبستن از اين حوادث است و جهان عرب هم كه هيچ واكنش و موضعي در قبال اين وضعيت نمي گيرد زيرا موضع اعراب بدون اراده خود به موضع تماشاگرانه تبديل شده است.



البيان با اشاره به بي تفاوتي جهان عرب و جامعه بين الملل در قبال جنايات اشغالگران تنها راه را مقاومت جانانه ملت عراق عليه آمريكايي ها تا بيرون راندن همه اشغالگران از عراق خوانده و مي نويسد: با اين وضعيت به نظر مي رسد عراقي ها خود بايد همانند مردم الجزاير كه براي بيرون راندن اشغالگران فرانسوي يك ميليون شهيد تقديم كردند، نيز مالياتي در حدود يك ميليون شهيد بپردازند تا كشورشان را از يوغ اشغالگران آمريكايي پاكسازي كنند.

اين روزنامه نوشت : صحنه عراق هر لحظه وحشتناك تر و هولناك تر از گذشته مي شود زيرا اشغالگران آمريكايي براي آماده كردن افكار عمومي جهان براي حمله بزرگ و نهائي و تمام كننده به نجف به زعم و ادعاي رهايي از جيش المهدي اقدام مي كنند.



نظاميان اشغالگر با حملات تروريستي مردم شهر نجف را با ارعاب و تهديد وادار به ترك اين شهر مي كنند و آنها هم از ترس حملات وحشيانه وبي هدف اشغالگران شهر را ترك مي كنند زيرا آمريكايي ها بارها محافل غير نظامي و بيگناهان را هدف حملات خود قرار داده اند به عنوان مثال در افغانستان و عراق مجالس عروسي را بمباران كردند و بعد هم خيلي راحت بدون هرگونه عذرخواهي آن را ناشي از خطاي ديد و بمباران اشتباهي قلمداد كردند.



آنها با ادعاي حمايت از خبرنگاران و رسانه ها دستور خروج آنها را از شهر نجف صادر كردند درحالي كه حقيقت چيزديگر است آنها مي خواهند حقائق مخفي شود و جهانيان از جنايات آنها آگاه نشوند و كشتار هاي مردم عراق از بغداد تا بصره و نجف

سانسور شود، اكنون همه شهرهاي عراقي به رنگ خون شباهت دارد.



اين روزنامه در پايان بااشاره به تلاش هاي گروه هاي عراقي براي حل مسالمت آميز بحران نجف و حتي آمادگي مقتدي صدر براي حل مسالمت آميز آن سوال كرد آيا اشغالگران با اين تلاش ها همراهي نشان خواهند داد؟

