90 درصد تریاک قاچاق دنیا در ایران کشف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدحمیدرضا طباطبایی ظهر یکشنبه در اولین نشست علمی کاربردی بررسی آسیبهای نوپدید با نوان آثار سو روانگردانها با حضور اندیشمندان دستگاه قضایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: بررسی مواد روان گردان از جهت بالینی و روانی، پزشکی، علوم انسانی و عمومی آثار سوء دارد که باید با بررسی راهکارهای کاهش مصرف در بین جوانان، از وقوع این جرائم جلوگیری کنیم.

وی افزود: مصرف مواد مخدر باعث می شود تا فرد مصرف کننده از جامعه دور و دچار انزوا و در نهایت دچار افسردگی شدید شود.

نزدیکی به محل تولید معضل فراوانی تریاک در ایران

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از معضلات و علل زیاد بودن مواد مخدر در کشور ایران، نزدیکی به محل تولید و ترانزیت این مواد است که آثار خطرناکی را در کشور ما ایجاد کرده است.

طباطبایی بیان داشت: در این راستا برگزاری همایشهای مختلف و ارائه آموزشهایی در مورد چگونگی پیشگیری از اعتیاد، می تواند موثر واقع شود و خانواده ها جوانان در معرض آسیب را شناسایی کنند.

رئیس دادگستری کرج عنوان کرد: طبق تحقیقات مشخص شده فردی که مواد روان گردان استفاده کند، به سختی می تواند به حالت اولیه باز گردد و در واقع به این قرصها و شربتها اعتیاد پیدا می کند.

90 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود

وی ادامه داد: 90 درصد از تریاک و هروئین جهان در کشور افغانستان تولید می شود و با توجه به برخی اختلافات و ضعیف بودن کنترلها در مرزها، این مواد به راحتی وارد کشور و در دسترس جوانان قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر در کشور ما مواد مخدر به صورت افسار گسیخته برای فروش گسترده و ترانزیت وارد می شود و به این دلیل است که علاوه بر دسترسی آسان به این مواد، قیمت آن نیز کاهش یافته است.

طباطبایی اعلام کرد: ورود راحت و آسان بودن دسترسی به مواد مخدر یکی از تهدیدات جدی برای کشور و جوانان ما است و باعث افزایش آسیبها می شود.

خانواده ها و مسئولان؛ به فکر غنی سازی اوقات فراغت جوانان باشید

رئیس دادگستری کرج افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش تمایل جوانان و روی آوردن آنها به مواد مخدر، پر نبودن اوقات فراغت آنها است که به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح آموزشی برای غنی سازی اوقات فراغت به ناچار به مواد مخدر روی می آورند.

وی اذعان داشت: هم اکنون در کشور ما برنامه ریزیهایی در این راستا صورت گرفته اما باید اقدامات اجرایی افزایش یابد.

این مسئول اعلام کرد: هدف از برگزاری این همایشها پیشگیری از گسترش مواد مخدر به خصوص قرصهای روان گردان، اطلاع رسانی و ارتقا آموزش به افراد جامعه با خصوص دانشجویان و دانش آموزان است.

در این همایش که در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، دانشجویان، اولیا دانش آموزان، اساتید دانشگاه، کارشناسان اجتماعی و مسئولان انتظامی و قضایی شهرستان کرج حضور داشتند.