5 اقدام وزارت بهداشت برای آزمون مجدد دستیاری

دکتر حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه ظرفیت های وزارت بهداشت در جهت برگزاری سالم آزمون بکار گرفته شده است.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که آزمون مجدد دستیاری به طور سالم و با دقت کامل برگزار شود و همه ظرفیت های وزارت بهداشت در جهت برگزاری سالم آزمون بکار گرفته شده است.

آقاجانی اضافه کرد: همه ارکان اجرایی آزمون دستیاری اعم از ارکان اصلی، مکان قرنطینه، فاصله طراحی سئوال، تایپ و پرینت و هرگونه موضوع دیگری در آزمون مجدد با استفاده از تجربیات گذشته تغییر کرده است.

وی اظهار داشت: همه تمهیدات به کار گرفته شده تا آزمون مجدد دستیاری روز پنجشنبه 13 اسفند به صورت سالم برگزار شود و داوطلبان اطمینان داشته باشند که همه ارکان وزارت بهداشت به همراه شخص وزیر به دنبال تحقق عدالت و احیای حق هستد.

مشاور وزیر بهداشت در خصوص دستگیرشدگان متخلف آزمون دستیاری گفت: تعدادی از افراد دستگیر شده اند اما باید پس از ورود به محاکم قضایی و پس از اثبات جرم در این مورد اطلاع رسانی شود.

مدیرکل وزارتی در مورد نحوه ارتباط دستگیر شدگان با وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نمی شود و نهادهای قضایی پس از اثبات جرم در این زمینه اطلاع رسانی خواهند کرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.