به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این کارگاه هنری با مشارکت خانه عکس حوزه هنری استان و سازمان بسیج هنرمندان شهرستان اردبیل به مناسبت چهلمین روز درگذشت بهمن جلالی عکاس نامدار ایران به مدت پنج روز در تالار سخن حوزه هنری برگزار خواهد شد.

کاو,س صادقلو دبیر عکس روزنامه ایران و مجله ایران جوان و مدرس فتوژورنالیسم دانشگاه های تهران و علی اکبر شیرژیان عکاس ایرانی برگزیده ورک شاپ آمستردام 2009 کارشناسی این کارگاه هنری را بر عهده دارند.

عکاسی مستند اجتماعی، فتوژورنالیسم در ایران، خبرهای ناگهانی، خبرهای عمومی، مردم در اخبار و موضوعات جاری در ایران از جمله مباحث و موضوعات مطروحه در این کارگاه تعیین شده است.

خانه عکس حوزه هنری استان اردبیل پیش از این نیز با برگزاری نشست تخصصی "نقش عکاسی در هنر مدرن" و کارگاه و ورک شاپ عکاسی فاخر گام بلندی برای اشاعه فرهنگ و هنر عکاسی فاخر در این استان برداشته بود.

