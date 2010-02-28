مانور اطفای حریق با موفقیت در آبهای ساحلی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس سناریوی تعیین شده، پس از آتش سوزی در انبار شماره 2 شناور(دوبه) دیر در خور لشگری بندر بوشهر، یک نفر از خدمه شناور دچار خفگی شد که بلافاصله واحدهای آتش نشانی و اورژانس بندر با استفاده از یدک کش آتشخوار تاسوعا به موقعیت حادثه اعزام شدند.
محمد قاسمی افزود: در این مانور، یدک کش محرم جهت عملیات خنک سازی به کمک شناور تاسوعا شتافت و سایر واحدهای شناور بندر از جمله رعد4 ،هادی5، عسلویه1 و داراب نیز به پشتیبانی عملیات پرداختند.
وی هماهنگی مناسب میان واحدهای شرکت کننده در عملیات را از نقاط قوت این مانور عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه مانورهای اطفاء حریق هر چهار ماه یکبار و به صورت دوره ای در بندر برگزار می شود، نیروها از آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه انجام عملیات بر روی دریا از ویژگی های بارز این مانور است، افزود: سرعت عمل واحدها جهت انتقال نیروها و تجهیزات به خوبی در این مانور مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت برای اصلاح موارد منفی به کلیه بخش ها ابلاغ خواهد شد.
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