مانور اطفای حریق با موفقیت در آبهای ساحلی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس سناریوی تعیین شده، پس از آتش سوزی در انبار شماره 2 شناور(دوبه) دیر در خور لشگری بندر بوشهر، یک نفر از خدمه شناور دچار خفگی شد که بلافاصله واحدهای آتش نشانی و اورژانس بندر با استفاده از یدک کش آتشخوار تاسوعا به موقعیت حادثه اعزام شدند.

محمد قاسمی افزود: در این مانور، یدک کش محرم جهت عملیات خنک سازی به کمک شناور تاسوعا شتافت و سایر واحدهای شناور بندر از جمله رعد4 ،هادی5، عسلویه1 و داراب نیز به پشتیبانی عملیات پرداختند.

وی هماهنگی مناسب میان واحدهای شرکت کننده در عملیات را از نقاط قوت این مانور عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه مانورهای اطفاء حریق هر چهار ماه یکبار و به صورت دوره ای در بندر برگزار می شود، نیروها از آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی برخوردار هستند .

وی با اشاره به اینکه انجام عملیات بر روی دریا از ویژگی های بارز این مانور است، افزود: سرعت عمل واحدها جهت انتقال نیروها و تجهیزات به خوبی در این مانور مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت برای اصلاح موارد منفی به کلیه بخش ها ابلاغ خواهد شد.