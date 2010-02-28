به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن محبیان عراقی، آزادسازی و توسعه رقابت پذیر در ارائه سرویسهای غیر پایه پستی و خصوصی سازی شرکت پست را از اهداف کلی در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور در بخش پست نام برد و افزود: بهبود دسترسی عمومی به خدمات پایه پستی، ارتقاء جایگاه پست ایران در منطقه و جهان و افزایش اثربخشی و کارایی در بخش پستی از دیگر اهداف کلی است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.



وی ادامه داد: در همین راستا فعال کردن اپراتورهای غیر دولتی، واگذاری پست در بورس و افزایش تعداد صندوق های پستی معابر از جمله برنامه های اجرایی تدوین شده برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه است.



محبیان افزایش سرعت سیر مرسولات پستی، جذب بازارهای جدید و افزایش ترافیک پستی و فرهنگ سازی برای گسترش استفاده از پست را از دیگر برنامه های این شرکت نام برد و یادآور شد: بر اساس برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور 6 هزار و 700 صندوق پستی به شبکه پستی افزوده خواهد شد.



مدیر عامل شرکت پست خاطرنشان کرد: ایجاد 11 هزار باجه مکانیزه قبول شهری و افزایش بیش از 560 میلیون مرسوله ای در تعداد کل مرسولات پستی از دیگر اهداف پیش بینی شده در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور است.

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