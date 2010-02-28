به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی ساماندهی حاشیه رودخانه چم بشیر کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چندی پیش پرواز کرمانشاه - کرمان راه اندازی شد و با توجه به استقبال و تقاضای متعدد و نیاز استان در پی راه اندازی پروازهایی به کیش یا قشم تا پایان سال جاری نیز هستیم.

وی افزود: همچنین رایزنی های جهت برقراری پرواز کرمانشاه - اصفهان، کویت و ترکیه انجام گرفته که امیدواریم در سال آینده راه اندازی شود.

هاشمی تصریح کرد: قرار است از هفته آینده یک هواپیمای اختصاصی کوچک نیز در اختیار استان قرار گیرد تا سرمایه گذاران و هر کس که نیاز داشت، از این طریق بتوانند به نقاط مختلف کشور پرواز داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به نیاز استان کرماتنشاه به کار بیشتر گفت: کرمانشاه امروز نیاز به کار و تلاش مضاعف دارد بنابراین من نیز فرصت به دنبال حاشیه ها رفتن را ندارم ودرهمین جا اعلام می کنم که هیچ مسئله ای نمی تواند ما را از تلاش در جهت توسعه استان باز دارد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید از حرف زدن پرهیز کرده و بیشتر عمل کنیم، چرا که مردم خود آگاه هستند و به خوبی متوجه کارها و اقدامات انجام شده،می شوند.