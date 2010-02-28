حق شناس: رابطه احزاب و انتخابات با دقت تعریف شود

محمدجواد حق شناس، رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ضرورت های بازنگری در قانون احزاب ، ابراز عقیده کرد : فعالیت حزبی در کشور روند رو به کاهشی داشته است و نخبگان سیاسی برای این فعالیت ها هزینه گزافی را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما پیوند مناسبی میان قانون انتخابات و احزاب وجود ندارد، چرا که احزاب تلاش تاثیرگذاری در افکارعمومی به منظور افزایش مشارکت در انتخابات می کنند، اما در نهایت بازخوردی که برای آنان دارد، زیاد خوب نیست.

حق شناس با بیان اینکه رابطه مستقیمی میان احزاب، صندوق های رای و نامزدهای انتخابات وجود دارد، گفت: در نهایت نهاد منتخب، رئیس جمهور، نماینده مجلس، نماینده خبرگان، شورای شهر و .. از این کانال تعریف می شوند.

حق شناس با تاکید بر اینکه ارتباط میان احزاب و انتخابات هنوز به درستی تعریف نشده و ابهامات جدی دارد، گفت: در قانون احزاب باید این رابطه به صورت جدی اصلاح شود.

رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب با انتقاد از اینکه در کشور ما تعریف درستی از حزب وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته با بالارفتن فرهنگ تحزب و تقویت احزاب، مجالس قانونگذاری و امور اجرایی کشورشان نیز از کیفیت خوبی برخوردار می شود.

این فعال سیاسی اظهارداشت: اگر در کشور نیز ضعف هایی در حوزه اجرایی و یا مجلس وجود دارد، این موضوع هیچ تناسبی با ملتی که صاحب چنین فرهنگ و تمدن و انقلاب اسلامی با این عظمت هستند، ندارد، بلکه نشان دهنده وجود ضعف جدی در مسیر انتخاب مردم و رابطه آنها با احزاب است.

حق شناس گفت: اگر احزاب به عنوان کانال ارتباطی در این مسیر درست عمل نکنند، افراد ضعیف انتخاب می شوند وحاصل آن مجلس، شورای شهر و یا ... ضعیف خواهد بود.

وی تاکید کرد: باید به سمت کیفی کردن احزاب و تعریف جدید از حزب در بستر جامعه پیش برویم.

رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب ادامه داد: مسئولان کشور باید باور کنند که ضعف تحزب در کشور، موجبات سکون و عقب ماندگی را فراهم می کند و با حمایت احزاب می توان جهش خوبی در فعالیت های مختلف موجود در کشور ایجاد کرد.