به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز یکشنبه در حاشیه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در جمع خبرنگاران گفت: وزارت بازرگانی این انتظار را از تشکلها و حامیان حقوق مصرف کننده دارد که هرچه سریعتر تشکل حامی حقوق مصرف کننده را تشکیل دهند. بر این اساس، امید می رود در سال 89 بتوان در شهرها، استانها و در سطح ملی تشکل‌های قوی حامی حقوق مصرف کننده را داشته باشیم.

وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی برای حمایت از بنگاههای حامی حقوق مصرف کننده به معرفی آنها می پردازد تا به نوعی مصرف کنندگان تشویق شوند خرید کالایی و دریافت خدمات خود را از کسانی صورت دهند که لوح حمایت از حقوق مصرف کننده را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر مصرف کننده به حقوق خود آشنا باشد تولید شکل رقابتی به خود می گیرد و به طور قطع بخش خصوصی مدافع حقوق مصرف کننده سهم بیشتری از بازار را کسب خواهد کرد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی و وارداتی، اتاق بازرگانی را به عنوان تشکل حامی خود در اختیار دارند، ضمن اینکه مجموعه شورای اصناف نیز از حقوق توزیع کنندگان دفاع می کند اما متاسفانه مصرف کنندگان تا کنون تشکل حامی نداشته اند که امید می رود در سال 89 این تشکل شکل گیرد.

این عضو کابینه دهم با اشاره به تمهیدات وزارت بازرگانی مبنی بر تنظیم بازار ایام پایانی سال، خاطرنشان کرد: مهمترین نکته ای که در بازار امسال به چشم می خورد این است که مشکل کمبود کالا در کشور وجود ندارد و وزارت بازرگانی به کمک مباشران بخش خصوصی ذخیره سازی مطمئنی از میوه و مرکبات و اقلام پروتئین را در اختیار دارد که در این راستا از رسانه ها انتظار می رود با اطلاع رسانی شفاف و دقیق به مردم در خصوص مکانهای توزیع کالاها با قیمت مناسب دولت را تنظیم بازار ایام پایانی سال یاری رسانند.

وی تاکید کرد: ما در مورد حجم کالا و وفور آن مشکلی نداریم و مشکل ما اطلاع نداشتن مردم از محل‌های توزیع کالاهای ذخیره شده با قیمت مناسب است.

وزیر بازرگانی همچنین در خصوص طرحهای نظارت ویژه نوروز اظهارداشت: هر روز گشتهای بازرسی و نظارت در سطح شهر فضایی را فراهم می کنند که جلوی هر گونه سوءاستفاده گرفته شود.

غضنفری همچنین در مورد سئوال خبرنگاری مبنی بر صفر شدن تعرفه واردات میوه خاطرنشان کرد: اختلافی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی وجود ندارد و اگر کالایی برای عرضه داخلی با کمبود مواجه است باید اجازه داد واردات آن تسهیل شود اما باید توجه داشت که دولت ذخیره سازی کالاها را از طریق واردات صورت نداده و تمرکز بر روی تولید داخل بوده است.

وی درباره تنظیم بازار گوشت قرمز نیز گفت: اخیراً مسئولیت تنظیم بازار گوشت قرمز و مواد پروتئینی به وزرات بازرگانی واگذار شده است که این وزارتخانه در تعامل با تولیدکنندگان داخلی سعی در تنظیم بازار دارد، این در حالی است که قرار بود تنظیم بازار از طریق افزایش کشتار داخلی صورت گیرد اما به دلیل عدم عرضه دام به اندازه مناسب در داخل این امر با مشکلاتی مواجه شد اما به نظر می رسد با افتتاح نمایشگاه بهاره میوه و مرکبات، گوشت و سایر کالاهای اساسی با قیمت ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.