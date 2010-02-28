دفاتر بازرسی وزارت بهداشت 79 هزار شکایت دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌دکتر حسن آقاجانی روز یکشنبه در همایش روسای ادارات بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاههای علوم پزشکی گفت: از آغاز سال 87 تا پایان دی ماه 88 حدود 79 هزار و 270 فقره شکایت در مجموعه دفاتر بازرسی وزارت بهداشت وصول شده که از این تعداد، 76 هزار و 51 مورد پاسخ داده شده است.

وی با عنوان این مطلب که بسیاری از شکایات صورت گرفته بدون انجام مکاتبات حل شده است، افزود: همچنین بیش از 200 مورد بازرسی موردی و ادواری انجام شده که گزارشات آن فنی بوده است.

آقاجانی، تدوین شاخصهای دانشگاههای علوم پزشکی را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در خصوص پرونده‌های طبقه ‌بندی شده‌ای که به سایر دستگاهها ارجاع شده نیز باید گفت که 1752 فقره پرونده نیز در این زمینه وجود داشته که به 1054 مورد از آنها رسیدگی و پاسخ داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به درخواستهای ارائه شده به وزارت بهداشت در سفرهای استانی افزود: در هر سفر استانی تعداد زیادی درخواست به وزارت بهداشت ارائه شده است که به طور میانگین در هر سفر به حدود یکهزار شکایت رسیدگی موردی می‌شود و تعداد زیادی از شکایتها نیز در مراحل بعدی پاسخ داده می‌شود که در این خصوص 35 هزار مورد اقدام صورت گرفته و 15 هزار مورد هم در دست اقدام است.

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین 12 هزار و 188 فقره مربوط به کمک هزینه‌ های درمانی بوده است که هزار و 270 مورد آنها منجر به صدور چک شده و 950 مورد آنها به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی شده و چهارهزار و 100 مورد نیز در دست اقدام است.

وی تاکید کرد: عوامل متعددی در میزان رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی درمانی تاثیر دارد که بسیاری از آنها خارج از وزارت بهداشت است. نقش وزارت بهداشت در این زمینه 25 درصد است.