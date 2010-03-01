معلمان حق التدریس سمپادی باید از طریق آزمون وارد آموزش و پرورش شوند

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه بکارگیری معلمان مدارس استعدادهای درخشان که اکثرا حق التدریسی هستند، گفت: بکارگیری معلم تعریف کلی دارد و از این پس معلمان چه برای مدارس استعدادهای درخشان چه غیر از آن باید براساس مقررات وارد آموزش و پرورش شوند.

یکی از مشکلاتی که هم اکنون مدارس استعدادهای درخشان با آن مواجه اند، معلمان حق التدریسی است که طی سالیان متمادی با این مدارس فعالیت می کنند. این معلمان از میان فارغ التحصیلان نخبه سمپاد هستند که همزمان با تحصیلات دانشگاهی به تدریس در مدرسه محل تحصیل خود می پردازند.

پس از خروج حجت الاسلام اژه ای و جایگزینی افراد جدید در راس سازمان مدارس استعدادهای درخشان، بسیاری از معلمان حق التدریسی این مدارس با مشکل مواجه اند چرا که وزارت آموزش و پرورش تاکید دارد که تمامی معلمان باید استخدام رسمی این وزارتخانه باشند. این در حالی است که برخی از کارشناسان آموزشی عنوان می کنند که معلمان مدارس سمپاد نمی توانند از میان معلمان عادی با سطح تحصیلی متوسط باشند چون در این صورت سطح آموزشی این مدارس به شدت پایین خواهد آمد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مجلس بکارگیری معلمان حق التدریس را ممنوع کرده و از این پس تمامی معلمان باید از طریق آزمون و پذیرش در مراکز تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شوند.

حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال که " آیا تسهیلاتی را برای معلمان سمپاد در آزمون ها در نظر نمی گیرد؟ " گفت: الویتها و تسهیلات را خود معلمان با مدرک تحصیلیشان ایجاد می کنند.



