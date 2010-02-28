پنج تا هفت میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد باقر اعلایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای عالی ایرانیان افزود: لیست اطلاعات مرتبط با ایرانیان و زنجانی های مقیم خارج از کشور باید استخراج شود، مورد پیگیری قرار گیرد و با برقراری ارتباط، از آنها جهت حضور در همایش دعوت به عمل آید.

وی با بیان اینکه در این راستا و برای توسعه تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور ادامه داد: همایش تخصصی سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی، خرداد ماه سال آینده در شیراز برگزار می شود.

اعلایی تحلیل و تدوین مشکلات جذب سرمایه گذاری در کشور را یکی از اهداف اصلی برپایی این همایش تخصصی عنوان کرد و افزود: تشکیل روابط، ایجاد میز مذاکره بین صاحبان پروژه ها و علاقمندان به سرمایه گذاری، پیگیری مباحث مطرح شده تا انعقاد قرارداد، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در ایران، ایجاد پل ارتباطی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بررسی ظرفیت ها و مزیت های بازار سرمایه ایرانی و شفاف سازی تضمین و گسترش امنیت سرمایه گذاری از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور گفت: در همایش تخصصی سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی، مصادیق پروژه های قابل سرمایه گذاری در کشور در هشت پانل تخصصی بررسی خواهد شد و 10 استان جهت شرکت در همایش و معرفی پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخشهای مختلف انتخاب شده اند که زنجان، یکی از این استانها است.

اعلایی استعداد هر یک از استانها در حوزه های مختلف را مبنای زمینه های سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، استان زنجان در زمینه های تخصصی، پروژه های صنعتی و معدنی، همچنین در بخش کشاوزی مستعد و قابل سرمایه گذاری است. به گونه ای که پانل تخصصی کشاورزی، صنعتی و معدنی برای استان زنجان پیشنهاد شده که ریاست آن نیز بر عهده استاندار زنجان خواهد بود.

وی افزود: انرژی، ساختمان، حمل و نقل، نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و توریسم درمانی، همچنین توانمندیهای سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از دیگر مباحث تخصصی است که در همایش به نمایش در خواهد آمد و توانمندیهای سرمایه گذاری در کشور بر این اساس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اعلایی ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به پروژه های مختلف استان نیز که نیازمند سرمایه گذاری است تهیه شود تا سرمایه گذار مختص هر پروژه جذب و معرفی شود.

همچنین استاندار زنجان رویکرد دولت نهم و دهم در توجه به امر سرمایه گذاری در راستای توسعه کشور را قابل تقدیر دانست و گفت: صنایع و معادن و کشاورزی از ظرفیت های بسیار مهم و غنی در استان می باشد که بر آنها تأکید ویژه ای می شود.

محمد رئوفی نژاد با بیان اینکه کشاورزی استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است، افزود: گذشته از شهرستان هایی نظیر ماهنشان، خدابنده، شهرستان طارم از ظرفیت بی نظیری در کشور در حوزه کشاورزی برخوردار است، به طوری که از این منطقه به عنوان هندوستان ایران یاد می شود.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری مطلوب استان زنجان ادامه داد: کاش در همایش تخصصی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور، حوزه گردشگری استان نیز مورد توجه قرار می گرفت و نگاه ویژه ای در این زمینه به استان می شد.