وین بریج به خاطر پسرش از تیم ملی انگلستان کنار کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیوزآوذورلد"، بازیکن تیم فوتبال منچسترسیتی به دوستان خود گفته قادر نخواهد بود وقتی پسر سه ساله اش "جایدون" بزرگ شد به چشمان او نگاه کند و بگوید در تیم ملی انگلستان با جان تری همبازی بوده است.

بریج روز شنبه در دیدار تیم های چلسی و منچسترسیتی حاضر نشد با تری دست بدهد. کاپیتان تیم فوتبال چلسی چندی قبل با "ونسا پرونسل" همسر بریج و مادر جایدون رابطه نامشروع برقرار کرده است.

بریج به یکی از دوستان خود گفت: من به خاطر جایدون این تصمیم را گرفتم. وقتی او 10 ساله شود چطور می توانم به چشمانش نگاه کنم و بگویم این مرد (تری) سعی کرد زندگی ما را ویران کند اما من همچنان با او در یک تیم به بازی پرداختم؟ ترجیح می دهم از من به عنوان یک پدر خوب یاد کنند تا بازیکنی که در رقابت های جام جهانی بازی کرده است. مردم از من توقع دارند که در این خصوص شانه بالا بیندازم و بگویم اتفاقی نیفتاده اما این کار از من برنمی آید.