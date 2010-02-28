تلفات تصادفات درون شهری در لرستان 31 درصد کاهش یافت

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در 10 ماه نخست سال جاری میزان فوتی ها در تصادفات درون شهری لرستان از 90 نفر به 65 نفر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 15 درصد تخلفات رانندگی درون شهری در لرستان افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: همچنین تعداد خودروهای متخلف توقیفی22 درصد و تعداد موتورسیکلت های متخلف توقیفی سه درصد در این استان افزایش داشته است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به کاهش تصادفات برون شهری در لرستان، عنوان کرد: در 10 ماه نخست سال جاری تصادفات برون شهری در این استان بیش 4 درصد کاهش یافته است.

سردار رحیمی بیان داشت: همچنین در مدت زمان یاد شده میزان تصادفات برون شهری در لرستان از 488 فقره تصادف به 431 فقره کاهش داشته است.

وی با اشاره به مهم ترین علت تصادفات برون شهری در لرستان خاطر نشان کرد: از جمله علت های اصلی تصادفات برون شهری در لرستان سرعت غیر مجاز رانندگان و عدم توجه به عابران در جاده ها می باشد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در 10 ماه نخست سال جاری تخلفات در زمینه سرعت غیر مجاز در این استان بیش از 11 درصد افزایش داشته است.