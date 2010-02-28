دایره المعارف کلید طلایی حل جدول در مشهد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این کتاب مشتمل بر 10 هزار واژه کلیدی است که در حل جدولهای متداول قبال استفاده است.

در این کتاب مباحثی برگزیده از اطلاعات عمومی مورد نیاز و نیز کلید واژه های ضروری به زبانهای مختلف گنجانده شده است.

مختار سرابی مولف این دایره المعارف، متولد 1328 در مشهد است.

وی فارغ التحصیل سازمان ملی فولکلوریک ایران در سال 1349 است که در طول سالیان متمادی به نمایندگی از این سازمان سفرهای بسیاری به آسیا، آمریکا و اروپا داشته است.

سرابی تجربیات مختلف از سفرهای متعدد و نیز تجربه سی ساله خود را در زمینه حل جداول اطلاعات عمومی را در این اثر در معرض خوانندگان و علاقمندان حل جدول قرار داده است.

وی همچنین فعالیتهای ارزشمندی در عرصه تئاتر و تلویزیون استان خراسان و کشور از خود بجا گذاشته است.

ویراستاری این دایره المعارف را سامسون سرابی بر عهده داشته است.

این کتاب در دو بخش الفبایی و موضوعی و در 400 صفحه اطلاعات مفیدی را به خوانندگان خود ارائه می دهد که در دو هزار نسخه و به کوشش انتشارات زلال اندیشه چاپ و منتشر شده است.