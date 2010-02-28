هدف از راه اندازی گروه ریگی جنگ بین طوایف و مذاهب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی در گفتگو با شبکه جهانی جام جم با بیان اینکه مهمترین ویژگی ریگی، قساوت قلب و بیرحمی او بود افزود: از آنجا که این فرد در منطقه سیستان و بلوچستان به دنبال ایجاد انگیزه برای اخلال در انسجام و اتحاد مردم بود سرویس های خارجی وی را انتخاب کردند و امکانات اطلاعاتی و عملیاتی در اختیار او قرار دادند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته توسط این شرور خاطرنشان کرد: بعد از ربایش های متعددی که قربانیان آن غالباً اطفال و کودکان بودند از سال 84 اقدام به عملیات های تروریستی کور کرد از جمله اینکه بر سرراه نیروهای نظامی که در تردد بودند مزاحمت هایی ایجاد کرد و در نوروز 84 زمانی که تعدادی از هموطنان از زابل به زاهدان برمی گشتند در یک عملیات کور تروریستی اقدام به راه بندان و راهزنی کرد و تعداد زیادی از مردم بیگناه و بی دفاع را در مقابل دیدگان فرزندان و زنانشان به شهادت رساند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به پشتیبانی سرویس های خارجی از ریگی گفت: استکبار جهانی به لحاظ اینکه قدرت مواجهه حضوری و چهره به چهره با نظام جمهوری اسلامی را ندارد از ابزار و امکانات دیگران برای ضربه زدن به امنیت ایران استفاده می کند و براساس اطلاعات مسئولان امنیتی ما سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل ریگی را هم تغذیه مالی و هم تغذیه تسلیحاتی و اطلاعاتی می کردند.

وی افزود: براساس اسناد و مدارکی که در اختیار مسئولین اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار دارد تسلیحات پیشرفته ای که در اختیار ریگی قرار می گرفت گاهی سرنخهای آن در آمریکا، انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی پیدا می شد.

مرتضوی با بیان اینکه از ابتدای بروز و ظهور این شرور، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما تسلط و اشرافیت کامل و کافی بر نوع عملکرد و حضور او در مکانهای مختلف داشتند، خاطرنشان کرد: وزیر محترم کشور در سفری که بعد از واقعه مهرماه سال جاری به پاکستان داشت تمام اسناد و مدارک مبنی بر حمایت و هدایت این تروریست جانی از سوی سرویس های جاسوسی بیگانه را در اختیار مسؤولین اجرایی پاکستان گذاشت.

وی تصریح کرد: به لحاظ اشراف اطلاعاتی، مسئولین امنیتی ما توانستند از بسیاری از اقدامات کور تروریستی که این شرور می

خواست در سطح کشور انجام دهد پیشگیری کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که چرا با اشراف اطلاعاتی دستگاههای امنیتی، این تروریست زودتر دستگیر نشد؛ گفت: از آنجا که ما نمی خواستیم در کشور همسایه دست به عملیات بزنیم و امکان عملیات مشترک هم نبود لذا ما فقط به آنها اطلاعات می دادیم اما متأسفانه به لحاظ عدم اشرافیت یا ضعف اجرایی، این کشورها قادر نبودند این تروریست را دستگیر کنند از سوی دیگر این کشورها تحت فشار سرویس های بیگانه قرارداشتند.

مرتضوی گفت: نقطه اوج عزت عملیاتی و اطلاعاتی دستگیری ریگی در اینست که به رغم اینکه مدرنترین و مجهزترین سرویس خارجی جهان از این شرور حمایت می کردند دستگاه اطلاعاتی ایران و سربازان گمنام امام زمان بدون همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه و جهان توانستند او را دستگیر کنند و این یک رکورد جدید در اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در سطح جهان است به همین دلیل برخی کشورهای حامی این تروریست از این اقدام ایران به شدت شوکه شدند.

وی با اشاره به نحوه دستگیری ریگی گفت: دستگاه اطلاعاتی ایران از این شرور، اطلاعات لحظه به لحظه داشت و در زمانی که وی از دبی به قصد یکی از کشورهای دیگر در حال تردد بوده نیروهای توانمند ایران، وی را در فضای ایران بازداشت کردند.

مرتضوی تاکید کرد: حتی اگر یکی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای همسایه با ایران همکاری می کردند و یا اطلاعات کافی در اختیار ریگی نمی گذاشتند ایران گروهک عبدالمالک ریگی را در نطفه خفه و سالها پیش، این عنصر شقی را در همان لحظات ابتدایی دستگیر می کرد اما متأسفانه این شخص تحت الحمایه سرویس های اطلاعاتی خارجی بودند که اطلاعات را در اختیار آنها قرار می دادند

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به واکنش رسانه های خارجی به موضوع دستگیری ریگی گفت : از ابتدای اقدامات تروریستی توسط این فرد ، رسانه های بیگانه و ضد انقلاب تلاش کردند تا ریگی را از شکل یک عنصر تروریستی خارج کنند و نام دیگری تحت عنوان رهبر جنش مقاومت ملی به او نهادند و به دنبال این بودند وحدت آحاد مردم را با اقدامات تروریستی از بین ببرند .

وی مصداق این اهداف را اقدام تروریستی بهار امسال در مسجد علی بن ابیطالب (ع) دانست و گفت: آنها یک مسجد را که وابسته به شیعه است منفجر کردند با این هدف که احساسات مردم را جریحه دار کنند و بین برادران شیعه و اهل سنت نزاع و درگیری راه بیاندازند اما با هوشیاری ، خویشتنداری و سعه صدر مردم و با مدیریت خوب مدیران ارشد اجرایی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، استکبار جهانی در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند .

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه هدف عملیات های تروریستی ریگی هم اهل سنت و هم تشیع بودند گفت : در عملیات اخیر مهر ماه که عزیزان سپاه سران مختلف قبایل اعم از شیعه و سنتی را دعوت کرده بودند جمع قابل توجهی از برادران اهل تسنن به شهادت رسیدند .

وی افزود : آنها حتی ابایی نداشتند که برخی از منتفذین اهل سنت را ترور کنند تا بین مردم نزاع ایجاد کنند لذا هدف اصلی و بیت الغزل اقدامات تروریستی گروهک ریگی این بود که در استان سیستان و بلوچستان بین طوایف ، قبایل ومذاهب جنگ راه بیاندازند که در این زمینه توفیقی بدست نیاوردند .