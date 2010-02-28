دامن زدن به اختلافات مسلمانان خواست دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق(ع) و هفته وحدت و همچنین برشمردن مناقب و شأن والای پیامبر اعظم(ص) گفت: وجود مبارک رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) واسطه فیض الهی‌اند و اگر نبود وجود ذی جود آن حضرت، بشریت از رحمت واسعه الهی محروم می ماند.

رئیس قوه قضائیه با توصیه بر اجتناب از معاصی و روزمرگی، مراقبت و توجه روزانه برای زدودن حجابها را متذکر شد و اظهار داشت: برای رسیدن به مدارج عالی انسانی، پیمودن راه پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) ضروری است، زیرا آن بزرگواران واسطه حق مطلق و مؤید به روح القدس‌اند که مقامی فراتر از همه خلایق و حتی ملائک مقرب الهی است.

وی راجع به برگزاری همایش همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین در هفته وحدت با اشاره بفرمایش مقام معظم رهبری در جمع رهبران گروههای مقاومت فلسطینی گفت: دفاع ما از فلسطین فقط دفاع تاکتیکی نیست بلکه این موضوع از سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی است که به عنوان یک ارزش آن را پیگیری می کنیم و کشور ما در بین کشورهای اسلامی و حتی همه کشورهای جهان پرچم دار دفاع از ملت مظلوم فلسطین بوده و یکی از علل اصلی مخالفت غرب و آمریکا با جمهوری اسلامی نیز همین موضوع است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه از تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری شرور خائن عبدالمالک ریگی قدردانی کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده نقطه قوت و اقتدار نظام اسلامی در برخورد با هنجارشکنان و برهم زنندگان امنیت کشور است و به حامیان خارجی این شرور و عوامل سرسپرده داخلی نشان داد که سعه صدر و متانت نظام اسلامی هرگز شامل حال خائنان به مردم نخواهد شد و مردم ستم دیده و داغدار بدانند که دستگاه قضایی قاطعانه با این قبیل مسایل برخورد خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با پر اهمیت دانستن اقدامات اطلاعاتی و امنیتی به منظور دستگیری عبدالمالک ریگی اظهار داشت: دستگیری این شرور که اوج بی رحمی و جنایت را در حق مردم مظلوم منطقه روا داشته است، نقش پنهان کشورهای غربی در آمریت جنایات توسط این گروه را افشا نمود.

همچنین در ادامه این جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ نمودند.