موازی کاری در زمینه جمع آوری ذخایر ژنتیکی گیاهی انجام نشود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا جهانسوز ظهر یکشنبه در مراسم گردهمایی و برنامه ریزی سالیانه بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن ملی ایران در موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال در کرج افزود: به طور کلی لازم است مدیریت مشخص و واحدی در زمینه مسائل مربوط به جمع آوری ذخایر ژنتیکی کشور اعمال شود و از دوباره کاری و موازی کاریها در این زمینه تا حد ممکن خودداری شود.

وی ادامه داد: امروزه در سطح کشور موسسات و دانشگاه های مختلفی در زمینه تحقیقات کشاورزی فعالیت می کنند که لازم است تا حد ممکن از تواناییها و پتانسیلهای آنها بهره مند شویم.

این مسئول بیان کرد: توجه به جمع آوری ذخایر ژنتیکی باید در برنامه پنجم در سرلوحه فعالیتهای مربوطه قرار گیرد و در این زمینه فعالیتهای بسیار مطلوبی انجام شود.

جهانسوز در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ایران یکی از متنوع ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی را در خود جای داده است و باید این ذخایر را به بهترین نحو حفظ کنیم.

وی ادامه داد: ذخایر ژنتیکی اگر از بین برود، دیگر بازنمی گردد که این امر، ضرورت حفظ این ذخایر را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول عنوان داشت: حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی گیاهی یک وظیفه مهم است و باید همه افراد ذیربط در این زمینه وارد عمل شوند.

جهانسوز در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: ذخایر ژنتیکی باید از آفات حفظ شود زیرا آفتهای زیادی در کشاورزی ما ممکن است به محصولات آسیب بزند.

وی اظهار داشت: کشور ما روی کمربند خشکی واقع شده و چندین آفت در کشور ما امکان بروز دارند که بخشی از این آفات روی منابع گیاهی اثر می گذارند.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات آب و هوایی، ارزش وجود بانک ژن قوی، متنوع و مقاوم در مقابل آسیبها و شرایط نامساعد محیطی بیش از پیش آشکار می شود.

جهانسوز اظهار داشت: ذخایر ژنتیکی گیاهی در صورت احیا و باقی ماندن می تواند بخشی از مشکلات تغذیه ای در جهان را رفع کند که این امر، ضرورت احیای آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

جهانسوز در آخرین بخش از سختان از سخنان خود نیز یادآور شد: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا ارقام بومی کشاورزی کشور حفظ شود و مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران نیز در ادامه این مراسم گفت: لازم است حمایت از فعالیتهای مربوط به جمع آوری ذخایر ژنتیکی گیاهی افزایش یابد و مسئولان ذیربط در این زمینه تعامل کافی و مطلوبی داشته باشند.

جواد مظفری ادامه داد: انجام فعالیتهای در جهت جمع آوری ذخایر ژنتیکی یکی از لازمه های تولید ارقام گیاهی مطلوب است.

وی در آخرین بخش از سخنان خود نیز یادآور شد: حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی کشورهاست و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول اضافه کرد: بانک ژن گیاهی ملی ایران چند مسئولیت عمده را برعهده دارد که عبارتند از جمع آوری، شناسایی و بهره برداری از ذخایر گیاهی در سطح ملی و تحقیقات ژنتیک پایه.

وی خاطرنشان کرد: منابع ژنتیکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و جزو ثروت ملی هر کشور محسوب می شوند و ایران براساس مدارک و شواهد موجود از نظر ذخایر ژنتیک گیاهی جزو غنی ترین کشورهای دنیاست.

مظفری افزود: "بانک ژن گیاهی ملی ایران" موسسه ای است که تحقیقات پایه درزمینه ژنتیک گیاهی و حفاظت و بهره برداری از این منابع را در کشور ما برعهده دارد.