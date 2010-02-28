به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در آیین معارفه رئیس سازمان جوانان استان همدان اظهار داشت: بیش از 90 درصد از جوانان ایران زمین از دینی و مذهبی بودن کشور خود احساس رضایت دارند.

اکبری با بیان اینکه دولت نهم توجه ویژه ای به جوانان داشت و از توان و تخصص آنها استفاده کرد، ادامه داد: جوانان ایرانی در حوزه سلول های بنیادی در دنیا صاحبنظرهستند.

وی میانگین سنی متخصصان و دانشمندان هسته ای ایران را کمتر از 35 سال عنوان کرد و گفت: توانمندی جوانان ایرانی زبانزد خاص و عام است.

اکبری از تهیه سند جامع فرابخشی ساماندهی امور جوانان در برنامه چهارم در دولت نهم خبر داد و افزود: طراحی ها و برنامه اجرایی این سند در دولت دهم نیز تهیه و برنامه اجرایی هر دستگاه مشخص شده است.

اکبری از برگزاری جشنواره جوان ایرانی در سالروز ولادت حضرت علی اکبر روز جوان سال آینده در کشور خبر داد و افزود: در این جشنواره جوانان با توانمندی های خاص فارغ از توانمندی جسمی شناسایی و تقدیر می شوند.

در این آیین مهدی حجازی به عنوان مدیر جدید سازمان جوانان استان همدان معرفی شد.