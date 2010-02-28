ردپای چند وزارتخانه در تخلفات دستیاری/ موانع بررسی تخلفات در دستیاری82

حجت الاسلام حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اظهارنظر در این زمینه تا مشخص نشدن تکلیف متهمان نمی تواند کامل باشد اما آنچه مشخص شده است این است که دسترسی به سئوالات آزمون دستیاری به سادگی امکانپذیر نبوده است. با این وجود تا زمان اعتراف متهمان باید صبر کرد.

وی در خصوص شکوائیه برخی از داوطلبان آزمون دستیاری به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پس از ابطال آزمون دستیاری که به دلیل لو رفتن سئوالات آزمون رخ داد بخش عمده داوطلبان بی گناه که یکسال زحمت کشیده و افراد فرصت طلب و سودجو آنها را به چالش کشیده بودند به زمان آزمون مجدد اعتراض داشتند.

اسلامی اضافه کرد: در واقع این داوطلبان معتقد بودند که طراحی جدید برای آزمونی که این گونه امنیت آن خدشه دار شده است، وقت می برد و زمان اعلام شده برای آزمون مجدد 13 اسفند زود است.

وی گفت: از سوی دیگر حاکمیت و نظام برای برخورد با پدیده تخلف باید سریع وارد عمل می شد و با آن برخورد می کرد. در این میان خواسته دانشجویان مهم است اما در برابر برخورد با تخلف از سوی حاکمیت اهمیت بیشتری دارد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد برخورد با متخلفان آزمون دستیاری و ارائه گزارش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: ما نیز هنوز به طور کامل در جریان این موضوع قرار نگرفته ایم و پس از پیگیری کامل قضایی گزارش آن ارائه می شود.

وی اضافه کرد: در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع در کمیسیون اصل 90 به دلیل تخلفات سال 82 پیگیری می شد و جلسات متعداد تشکیل و به قوه قضائیه نیز منتقل شد.

اسلامی گفت: متاسفانه قوه قضائیه در زمان تخلفات دستیاری در سال 82 و گزارشهای کمیسیون اصل 90 برخورد صحیحی نداشت.

وی تاکید کرد: ملاحظات سیاسی و دخیل شدن عوامل دیگر باعث شد برخورد درستی با متخلفان صورت نگیرد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: خوشبختانه در این دوره وزیر بهداشت برخورد قاطعانه ای داشت و هر چقدر بیشتر در این زمینه شفاف سازی صورت گیرد مردم نیز بیشتر اعتماد خواهند کرد چرا که مردم از سیاسی کاری خسته شده اند و این بار وزارت بهداشت سیاسی کاری نکرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.