اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هشتمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان راه آهن قهرمانی کشور در مشهد برگزار می شود. این رقابتها با حضور 340 ورزشکار در قالب 18 تیم از سراسر کشور به صورت دوره ای برگزار خواهد شد. این رقابتهای چهارروزه در مجموعه راه آهن مشهد برگزار می شود.

مجمع انتخاب رئیس هیئت کنگ فو خراسان رضوی برگزار می شود

مجمع هیئت کنگ فو خراسان رضوی با حضور طالقانی نائب رئیس فدراسیون، افشین داوری مدیر کل تربیت بدنی استان، سرپرست و نائب رئیس هیئت دهم اسفند ماه در محل سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی برگزار می شود.

پایان رقابتهای آزاد تیراندازی با کمان حرفه ای و مبتدی

پنجمین دوره مسابقه تیراندازی با کمان حرفه ای استانی بین سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در دو رشته کامپوند و ریکرو بصورت آزاد در سالن شهید بهشتی مشهد هفتم اسفندماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.



