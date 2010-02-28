به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید ناحیه 16 بعثت افزود: کسی با شادی و تفریح مردم مخالف نیست، اما با افرادی که درصدد اخلال عمومی، آسیب رساندن به مردم، اموال عمومی و خالی کردن عقده های خود هستند، برخورد قانونی می شود.

وی گفت: قضات دادسراها تا پایان ساعت این روزها به صورت کشیک فعالیت می کنند.

دادستان تهران از برخورد قاطع دستگاه قضایی و پلیس با عمده فروشان مواد محترقه خبر داد و افزود: با توجه به حضور چشمگیر مردم در محکومیت حوادث عاشورا و همچنین مراسم یوم الله 22 بهمن، آنان اجازه سوء استفاده به برخی اخلالگران را نخواهند داد.

وی در ادامه سرزمین، دولت و حاکمیت را جزو عناصر دولت ملی دانست و افزود: حاکمیت دولت ها در استقلال شان نمود می یابد و تهدید علیه امنیت ملی، در این حوزه شکل می گیرد؛ به گونه ای که تهدید حاکمیت، تهدید امنیت ملی است.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات این سوال را مطرح کرد و گفت: این اتفاقات که در هشت ماه روی داد، آیا از مصادیق بازر تهدید علیه امنیت ملی نبود.

جعفری دولت آبادی افزود: در آغاز مباحث انتخاباتی، عده ای خود را دوست می نامیدند، اعتراضاتی را در شیب آرام عنوان می کردند؛ اما با گذشت زمان، این شیب تغییر کرد و با سردادن شعارهای جدید، طراحان آن پنداشتند که می توانند در پس این مسائل پنهان شوند.

وی تصریح کرد: آنان در انتخابات، جمهوریت و در حادثه عاشورا، اسلامیت نظام را هدف قرار دادند و به فکر براندازی حکومت بودند.

دادستان تهران با بیان این که خداوند، انقلاب اسلامی ایران را اداره می کند و تاکنون هر کسی که در برابر آن ایستادگی کرده، نابود شده است، افزود: جاهلان و غافلان این دست نامرئی را نمی بینند.

جعفری دولت آبادی گفت: مردم بزرگ و هوشمند کشورمان، همواره در همه صحنه ها، مددرسان اصلی انقلاب و نظام اسلامی بوده و هستند و اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دادستان تهران بیان داشت: کج فهمان و معاندان در پی ضربه زدن به انقلاب و نظام هستند و همانگونه که حادثه عاشورا آنان را رسوا و مردم و مسئولان را هوشیارتر کرد، این آرزو را به گور خواهند برد.