اجرای سریع ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع ومعادن و رئیس سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با اشاره به گسترش و تعمیق روابط ایران وترکیه در سالهای اخیر افزود: دو کشور به دلایل مختلف از جمله دین و مذهب مشترک، مراودات فرهنگی ومرزهای طولانی مشترک، از گذشته های دور با هم روابط خوبی داشته اند که این روابط در طی سالهای اخیر با تاکید روسای جمهوری دو کشور بیش از پیش رو به افزایش است.

وی با اشاره به تاکید دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشورمان به بسط وگسترش روابط تهران ـ آنکارا تصریح کرد: این نگاه درسطح توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و صنعتی ایران با سایر کشورها از جمله کشور ترکیه موثر بوده که حجم مبادلات دوکشور و حضور سران آنها مؤید این مطلب است.

احمدی از علاقمندی ایران برای ایجاد شهرک مرزی مشترک بین دو کشور خبر داد وگفت: این اقدام در راستای توسعه بیشتر مناسبات اقتصادی دوکشور خواهد بود زیرا سرمایه گذاران و تجار هر دو طرف خواهان همکاری و تعامل بیشتر در زمینه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی با هم هستند که ایجاد شهرک مرزی مشترک می تواند نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود.

وی گفت: یکی از مهمترین محورهای برگزاری اجلاس دی 8، ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات فنی در تمام سطوح خبر داد خاطرنشان کرد:عزم و اراده ما بر سرعت بخش براجرای این اقدام است و ما خواهان شروع سریعتر مذاکرات و بررسی های تخصصی تر دراین زمینه هستیم.

وی در ادامه به مذاکراتی که ایران در این زمینه با مقامات ترک در طی ماههای اخیر انجام داده است اشاره کرد و یادآور شد: برای اجرایی شدن ایجاد شهرک مشترک مرزی، کارگروههای تخصصی در این راستا در داخل کشور تشکیل شد که اهداف کلی را برای این اقدام برعهده داشتند.

احمدی به راه اندازی سه کمیته تخصصی در این رابطه اشاره کرد، افزود: کمیته های تخصصی مکان یابی و زیربنایی، بازرگانی اقتصادی وکنسولی، مرزی امنیتی که این کمیته ها هر کدام وظایف خاصی که برای آنها تعریف شده اند را بر عهده داشتند به طوری که ماموریت هر کمیته برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک مشخص گردید.

وی درادامه برای عملیاتی شدن این اقدام چند پیشنهاد ارائه کرد واظهار داشت : افرادی از هیئت همراه ترکیه برای عضویت در این کمیته ها مشخص شوند تا بتوانند در جلسات تخصصی این کمیته ها حضور داشته باشند تا از این طریق بتوان محورهای پیشنهادی طرف ترک نیز مدنظر قرار گرفته شود همچنین متن تفاهم نامه پیشنهادی ارائه شده است با تبادل نظرات و دیدگاه های دو طرف می توان هرچه زودتر به راهکار مناسب در این زمینه دست یافت.

به گفته احمدی، همچنین با کوتاهتر شدن زمان برگزاری کمیته های تخصصی بین دو کشور به دو ماه یکبار می توان، به جمع بندی مناسب تری دست یافت.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به چند منطقه پیشنهادی برای ایجاد این شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: مرز بازرگان استان آغری، مرز بولان و ایغدیر و مرز سرو اسندره از نقاطی هستند که به دلایل مختلف از جمله داشتن تاسیسات زیربنایی، وسعت زمین و شرایط آب و هوایی می توانند برای ایجاد این شهرک مدنظر قرار گرفته شوند.

وی همچنین اظهار داشت: همچنین با تفاهم دو کشور می توان دو مجموعه جدا از هم ولی با قوانین مشترک ایجاد کرد. احمدی تاکید کرد: با این اقدام می توان از ظرفیت های اقتصادی دو کشور، انتقال دانش فنی و تکنولوژی صنایع ایران ـ ترکیه بیشتر استفاده کرد.

در ادامه این مراسم سلیمان، مشاور وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ترکیه نیز با استقبال از تاسیس شهرک صنعتی مشترک مرزی بین دو کشور تصریح کرد: روابط ایران و ترکیه ریشه در تاریخ دارد و دولت دو طرف به اثبات رسیده است که در این رابطه دو کشور گام های خوبی را درخصوص روابط سیاسی، اقتصادی و صنعتی برداشتند.

وی گفت: دو کشور از پتانسیل خوبی به لحاظ صنعتی برخوردار هستند که امیدواریم همکاری های لازم هرچه سریعتر در جهت رشد و شکوفایی تجاری و صنعتی ایران و ترکیه انجام شود.

سلیمان از آمادگی کشورش و مقامات عالی ترکیه دررابطه با تعمیق روابط اقتصادی تهران آنکارا خبر داد و تصریح کرد: در این راستا باید از سرمایه گذاران صنعتی دو کشور حمایت های لازم به عمل آید تا بتوانند در زمینه انتقال تجربیات و دانش فنی حضور پررنگ تری داشته باشند.

وی تاکید کرد: با اجرای این پروژه مشترک که در برگیرنده منافع دو کشور خواهد بود، می توان از توانمندی ها و پتانسیل ایران و ترکیه به نحو شایسته ای استفاده کرد که امیدواریم این امر با موفقیت انجام شود و اجرای این پروژه نمونه موفقی از همکاری های دو کشور در سطح منطقه به شمار آید.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ترکیه در ادامه خواهان هرچه سریعتر انجام شدن مکان یابی این پروژه شد و خاطرنشان کرد: چارچوب کلی باید در این زمینه مشخص شود و با ادامه مذاکرات و شرکت اعضای دو طرف در کارگروه های مشترک می توان به نقطه مرزی مشترک مناسب دراین زمینه دست پیدا کرد.