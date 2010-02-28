آغاز انتشار اوراق مشارکت ارزی پارس جنوبی از 18 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غنیمی فرد امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز انتشار اوراق مشارکت فازهای میدان مشترک پارس جنوبی از 18 اسفند ماه امسال، گفت: این اوراق با عاملیت بانک ملت و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه حجم این اوراق حدود یک میلیارد یورو است، تصریح کرد: با توجه به ارزی بودن اوراق باید آن را در خارج از کشور عرضه کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اجازه داریم بخشی از این اوراق را تا پایان امسال و مابقی آن را سال آینده منتشر کنیم، اظهار داشت: این اوراق توسط شرکت نفت و گاز پارس منتشر می شود.

نفت ایران از عراق عقب نمانده است

غنیمی فرد همچنین با اشاره به تشکیل برخی از کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز، تبیین کرد: به دلیل وجود شرایط تحریم نمی توان نام برخی از شرکتهای خارجی را اعلام کرد.

این مقام مسئول در خصوص واگذاری طرح توسعه برخی از میادین نفتی به عراق، بیان کرد: تاکنون قراردادهای مختلفی برای توسعه میادین نفتی عراق با طرفهای خارجی نهایی شده است اما هیچ کدام از این قراردادها تاکنون عملیاتی نشده است.

به گفته معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت آمار و ارقام منتشر شده نمی تواند دلیلی مبنی بر عقب ماندگی صنعت نفت ایران از کشور عراق باشد.