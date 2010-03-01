صنعتی سازی ساختمان در شهرهای جدید توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فاطمی عقدا در جریان بازدید از پروژه 8 هزار واحدی پرند ضمن مناسب ارزیابی کردن پیشرفت پروژه صنعتی سازی مپسا در پرند، اظهار داشت: روند کنونی توسعه صنعتی سازی در کشور قابل قبول است و می‌توان امیدوار بود که در چشم انداز مقرر شده هدف رسیدن به سهم 20 درصدی محقق شود.

معاون وزیر مسکن و رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به اینکه در پروژه پرند چندین فناوری مختلف در حال اجرا است، اظهار داشت: این پروژه یک سایت نمایشگاهی است که از قابلیتهای آموزشی بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری‌های بیشتر با شرکت مپسا و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اظهار داشت: فعالیت مرکز بیشتر محدود با مباحث تحقیقاتی و آزمایشگاهی است و شرکت مپسا نیز وظایف و ماموریتهایی دیگر را دنبال می کند و بنابراین هیچگونه اصطکاک کاری میان این دو نیست.

فاطمی عقدا افزود: مپسا و مرکز در هماهنگی کامل با هم به فعالیت خود می پردازند و با برنامه های جدیدی که در دستور کار داریم، امیدواریم که این همکاری‌ها توسعه یابد.

معاون وزیر مسکن خاطرنشان کرد: هم اکنون حجم قابل توجهی از فناوری‌هایی که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن روی آنها کار می‌شود، از طرق مپسا معرفی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: زمان لازم برای صدور مدرک مربوط به فناوری‌های نوین 2 ماه در نظر گرفته شده که این روال در حال حاضر در صورت کامل بودن مدارک در کمتر از یک هفته انجام می‌شود.

در ادامه این بازدید، سید حسن قلعه نویی‌ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران اظهار داشت: یکی از اهداف ما از اجرای پروژه پایلوت، مستندسازی تمامی مسایل و جزئیات برای مراحل مختلف کار است.

وی گفت: بخش خصوصی فعال در پروژه پرند، این فرصت را در اختیار دارد که با تربیت نیروی انسانی ماهر در کنار افراد مجرب توانایی انجام پروژه های بزرگتر را پیدا کند.

وی افزود: قصد ما این است که این مجموعه، تبدیل به کارگاهی شود تا در هنگام اجرای سیستم‌های مختلف ساختمانی، بازدیدکنندگان بتواند با روشهای مختلف آشنا شده و با استفاده از تحلیل در حوزه هنری و اجرایی، نسبت به انتخاب سیستم متناسب با منطقه خود اقدام نمایند.