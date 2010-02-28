احتمال کشف ذخایر جدید گاز در خراسان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود محدث امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه 19 میدان جدید نفتی و 8 میدان جدید گازی با لایه مخزنی جدید کشف شده است، گفت: اگر قیمت هر بشکه نفت اکتشاف شده را 50 دلار و قیمت هر متر مکعب گاز را 15 سنت در نظر بگیریم در مجموع 633 میلیارد دلار ذخایر جدید نفت و گاز در کشور کشف شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه برای اکتشاف این میزان ذخایر هیدروکربوری در مجموع یک میلیارد و 165 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است، تصریح کرد: هم اکنون ضریب موفقیت اکتشاف مخازن جدید نفت و گاز در دنیا حدود 30 تا 35 درصد است.

وی افزود: اما در برنامه سوم توسعه این ضریب 79 درصد و در برنامه چهارم این ضریب به بیش از 79 درصد افزایش یافته است به طوری که با حفر هر 5 حلقه چاه، 4 حلقه چاه آن به ذخایر نفت و گاز می رسد.

محدث با اشاره به اینکه در برنامه چهارم در مجموع 166 هزار متر حفاری اکتشافی در سطح کشور انجام شده است، تبیین کرد: در این مدت بیش از 11 هزار و 350 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و 4 هزار و 442 کیلومتر لرزه نگاری سه بعدی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 17 شرکت بین المللی در حوزه اکتشاف ذخایر نفت و گاز ایران فعالیت می کنند، اظهار داشت: در مجموع در کل ایران 96 بلوک اکتشافی شناسایی شده بود که هم اکنون عملیات اکتشاف برخی از این بلوک ها در حال انجام است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به واگذاری بلوکهای اکتشافی اناران به "نورسک هیدرو" نروژ و "لوک اویل" روسیه، بلوک مهر به "او ام و" اتریش، بلوک منیر به "ادیسون گاز" ایتالیا و بلوک زواره کاشان به "ساینوپک" چین بیان کرد: به ترتیب در این بلوکها میادین نفتی آذر بند کرخه و فرزاد B کشف و در دو بلوک دیگر نیز ذخایری شناسایی نشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه همچنین سه بلوک اکتشافی توسن- فروز- ایرانمهر به یک کنسرسیوم اروپایی واگذار شده بود، اظهار داشت: ذخایر اقتصادی هیدروکربوری در این بلوک شناسایی نشده است.

وی با بیان اینکه اخیرا بلوکهای اکتشاف و توسعه کوهدشت به یک شرکت چینی، بلوک خرم آباد به استات اویل نروژ، بلوک گرمسار به یک شرکت چینی و بلوک ساوه به یک شرکت تایلندی واگذاری شده است، تصریح کرد: سال گذشته نیز سه بلوک اکتشافی مغان، دانان و دیر به ترتیب به شرکتهایی از کرواسی، ویتنام و ایتالیا واگذار شده بود.

محدث همچنین با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه 7 تا 8 بلوک جدید اکتشافی به پیمانکاران واگذار خواهد شد، بیان کرد: در این برنامه باید سالانه 250 تا 300 میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت ایران سرمایه گذاری انجام شود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه هم اکنون فعالیتهای اکتشافی در بلوک طوس در خراسان رضوی توسط شرکت ملی نفت در حال انجام است، گفت: هنوز حجم ذخایر هیدروکربوری این بلوک نهایی نشده اما شواهد حاکی از وجود ذخایر جدید گاز طبیعی در این منطقه است.