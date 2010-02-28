اردشیر فلاح کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 36 هزار و 342 عضو در شوراهای دانش آموزی استان فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: بیش از 366 هزار و 115 دانش آموز در انتخابات شوراهای دنش آموزی مدارس لرستان شرکت داشته اند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با اشاره به تعداد اعضا کارگاه های دانش آموزی در لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 23 هزار و 617 عضو در قالب کارگاه های دانش آموزی این استان فعالیت دارند.

فلاح کردی خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر بیش از 20 هزار و 301 دانش آموز لرستانی در انجمن های فرهنگی سطح این استان عضو هستند.