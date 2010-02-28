علماء شیعه و سنی یکدیگر را منابع خود بشناسند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام غلامعلی نعیم آبادی در همایش وحدت و بصیرت در جمع علماء شیعه و سنی استان که ظهر یکشنبه در بندرعباس برگزار شد، گفت: ضرورت وحدت یک ضرورت ملموس است و آنچه امروز مهم است عنصر بصیرت در وحدت است که گاهی اوقات با غفلت از وحدت سبب خسران می شویم .

امام جمعه بندرعباس خطاب به علماء شیعه و سنی تصریح کرد:علماء شیعه و سنی یکدیگر را از منابع خود بشناسند و عقلانیت جامعه ما در این برهه از زمان یکپارچگی است که با تقویت نگرش ژرف، عمیق، جامع و ریز بین دیگرمشکلی نخواهیم داشت.

وی افزود: ما باید راه وحدت را پیدا کرده و مواظب باشیم و حرکتی که ذره ای به برادری مسلمانان آسیب می رساند وارد نکنیم وی به دقت در تمایلات، تجملات و بیانها توسط علماء تاکید کرد.

حجت الاسلام نعیم آبادی خاطرنشان کرد: صیانت قرآن از تحریف سند عقلی همه مسلمانان است و تا اطاعت کننده ای برای خدا وجود دارد شکر وجود پیامبر برای ما لازم است و این ظرفیت در اسلام وجود دارد که حفظ وحدت محور همه مسلمانان باشد.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام صداقت نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد استان افزود: دشمن اساس اسلام، احکام و نبوت درصدد ایجاد اختلاف در بین امت اسلامی است که اهتمام علماء و روحانیان در بین فرق امت اسلامی در راستای خنثی سازی توطئه دشمنان امری ضروری و واجب است.

امام جمعه و نماینده مجلس خبرگان رهبری شیراز در این همایش خاطرنشان کرد: در طول تاریخ آنچه مورد درگیری بین دشمنان و کفار بوده است اختلاف بر سر ربوبیت نبوده بلکه بر سر مدیریت عالم هستی است و این اختلاف و تعارض همواره در بین انبیا و منادیان دین با کفارادامه دارد.

ایمانی افزود: بصیرت، بینایی و هوشیاری، بینش و فهم برای هر انسانی ضرورت دارد تا محتوای سخن دشمن را در پیچ و خمش دریافته و در جنگ حق علیه باطل حق را شناسایی کرده و از باطل دوری کند.

این همایش با مجری گری سازمان بسیج طلاب و روحانیان و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر امام جمعه اموراهل سنت استان و با حضور علماءشیعه و سنی استان در بندرعباس برگزار شد.