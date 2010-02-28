به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با اشاره به هفت میلیون و 300 هزار نفر شب اقامت زایران در ایام نوروز سال گذشته در مشهد افزود: با توجه به افزایش تعطیلات، در نوروز 89 این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان رضوی گفت: جهت اطلاع رسانی مناسب به زایران و گردشگران سایت ستاد تسهیلات سفرهای استان به صورت جامع در حال طراحی و راه اندازی است و در کنار آن یک تلفن 24 ساعته برای راهنمایی و رفع مشکلات زایران در مشهد اعلام خواهد شد.

وی همچنین به هماهنگی با شهرداری برای استفاده از تلویزیون های شهری و دیگر امکانات اطلاع رسانی برای آگاهی بخشی به شهروندان و زائران تاکید کرد و گفت: در این راستا همچنین مانند سال های گذشته بروشورهایی برای راهنمایی زایران در مبادی ورودی شهر توزیع می گردد.

حسین پور با تقدیر از عملکرد خوب پلیس راه، اورژانس 115 در نوروز 88، افزود: تصادفات منجر به فوت در نوروز 88 نسبت به سال قبل از آن 45 درصد کاهش داشته است در حالی که تعداد مسافران نوروزی بیش از 30 درصد نسبت به سال 87 افزایش داشته است.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر نظارت بیشتر در تمامی زمینه ها در ایام نوروز، تاکید کرد: نظارت در تمامی زمینه ها از جمله عرضه مواد خوراکی، مراکز اقامتی و کیفیت خدمات دهی آنها و حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط دستگاه های مسوول و با حضور ناظران مجامع صنفی متخلف با لباس های مشخص انجام می پذیرد.

وی اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بایستی توجه بیشتری به شهر های دارای جاذبه برای زائران داشته باشد و دفاتر خدماتی بایستی نسبت به ارائه تورهای داخل استانی اقدام کنند.

حسین پور همچنین شهرهای مشهد، جوین، رشتخوار و مه ولات را شهرهای موفق در زمینه ایجاد امکانات مناسب برای سفرهای نوروزی معرفی کرد.

