استاد "علی صحبتلو" فعالیتهای قرآنی خود را از سال 1367 با حضور در محافل و کلاسهای قرآنی و تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی آغاز کرد و در زمان حاضر نیز از اساتید درس آشنایی با قرآن دانشگاه آزاد اسلامی زنجان است.

وی مدت 14 سال به عنوان مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خدمات ارزنده ای را به جامعه قرآنی ارائه کرده است.

مرحله نهایی و کشوری جشنواره قرآنی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال 1389 و با حضور منتخبین رشته های مختلف از مناطق دانشگاهی برگزار خواهد شد.