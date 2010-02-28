دو هزار دستگاه تاکسی در اردبیل سازماندهی شد

فضیلت ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از مجموع این تعدا بیش از هزار دستگاه از محل اعتبارات سفرهای دوره ای هئیت دولت به ناوگان تاکسیرانی اردبیل اضافه شده است.

وی همچنین از راه اندازی هفت جایگاه CNG در حوزه سازمان تاکسیرانی اردبیل خبر داد و افزود: هم اکنون تمام وسائط نقلیه عمومی در حوزه تاکسیرانی این شهرستان دوگانه سوز شده اند که این مهم در کاهش مصرف بنزین تاثیر قابل توجهی داشته است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل با تاکید بر توسعه بیش از پیش جایگاه های CNG در اردبیل اضافه کرد: با راه اندازی این جایگاه ها علاوه بر خدمت رسانی مطلوب، سریع و کم هزینه به مردم، ‌عملا سرمایه گذاری مثبتی نیز برای این سازمان در سالهای آتی در جهت درآمدزایی پایدار و مستمر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه به توسعه حمل ونقل عمومی در راستای کاهش ترافیک وتاثیر آن درمصرف صحیح سوخت حائز اهمیت است، بیان داشت: توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی و درون شهری به منظور کاهش بار سنگین ترافیک و سوخت به عنوان اولویت جدی دولت دهم در مراکز استانها نیز به صورت به ویژه دنبال خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به برنامه این سازمان در خصوص ساماندهی ناوگان آژانسهای درون شهری در سال آینده ابراز داشت: بی شک با تحقق این مهم و سازماندهی آژانسها شاهد کیفیت بخشی در امر خدمت رسانی و کاهش مشکلات این بخش خواهیم بود.



وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و استفاده شخصی، در سال 89 با استفاده از مساعدتهای دولتی و تسهیلات بانکی ماشینهای عمومی در اختیار خود آژانسها قرار خواهد گرفت.

پیش از این مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اردبیل نیز از توسعه و سازماندهی بیش از 135 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی اردبیل در طول سه سال گذشته خبر داده بود.