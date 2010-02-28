به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمشید انصاری در جلسه علنی روز یکشنبه طی یک تذکر آیین نامه‌ای در خصوص بیانیه‌ های صادر شده در مجلس اظهار داشت: در جلسه روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه با توجه به مکاتباتی که بین حضرت حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی و رئیس سازمان صدا و سیما انجام شده بود، بیانیه‌ای در حمایت از برنامه‌های دهه فجر صدا و سیما امضا و قرائت شد.

وی افزود: در مشروح مذاکراتی که از اداره تدوین مذاکرات دریافت شده، جناب آقای غفوری فرد اعلام کرده‌اند که بیانیه‌ای با بیش از 260 امضا صادر شده است که بعضی از دوستان به این تعداد اعتراض کردند.

نماینده زنجان خاطرنشان کرد: در مشروح مذاکرات چاپ شده تعداد امضاکنندگان که اسامی آنها درج شده است 216 نفر است و در پیگیری که بنده خودم با همکاری یکی از دوستان انجام دادم معلوم شد در بیانیه مورد اشاره 41 امضا تکراری بود و 2 نفر ناخوانا و 3 نفر هم امضای خود را پس گرفته بودند و اساسا بیانیه 216 امضا داشته نه 260 امضا.

وی گفت: به نظر می‌رسد این یکی از نکاتی است که هیات رئیسه باید راهکاری برای آن پیدا کند چون وقتی امضا بیانیه به اواخر جلسه کشیده می‌شود، امکان کنترل دقیق تعداد امضاها نیست و بعدا این اعتراضات ایجاد می‌شود.

انصاری تصریح کرد: پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه این اشکال هم رفع شود اولا در اجرای ماده 122 آیین نامه نسبت به تصحیح این تعداد در مشروح مذاکرات اقدام شود و از این پس هم، خواندن متن بیانیه‌ها و تعداد امضاها کنترل شود تا اینگونه امضاهای تکراری شان مجلس را پایین نیاورد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را پس ازلاریجانی برعهده داشت،‌ اظهار داشت: ما باید برای نامه‌هایی که تهیه می‌شود سامانه ‌ای را تعریف کنیم. از یک طرف نامه‌ ای که دو صفحه است اگر قرار باشد ظرف چند ساعت جلسه علنی 260 نفر نماینده بدقت بخوانند و کم و زیاد کنند، کار ناشدنی است.

وی افزود: از طرفی هم بعضی از بیانیه‌ها ضرورت دارد که در همان روز اقدام،‌ قرائت شود و تاخیر در قرائت آن، آفت دارد.

باهنر تاکید کرد: البته اگر فراکسیون‌های ما در مجلس، فراکسیونی منسجم و با حسابی بودند می‌شد بگوییم فلان فراکسیون امضا کرده و یا نکرده است.

وی افزود: ما باید سامانه‌ای را طراحی کنیم که هم جمع آوری امضا ممکن باشد،‌ هم موضوع خلط نشود و گرفتاری پیش نیاید.

باهنر اظهار داشت: گاهی پیش می‌آید که 4 نفر از نمایندگان برای یک نامه، امضا جمع‌آوری می‌کنند که طبیعی است در این میان امضا تکراری پیدا شود و حتما عمدی در این قضیه نیست.