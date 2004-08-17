سالار آملي : توجه به مالكيت فكري توجه به انديشه و خلاقيت است

دكتر حسين سالار آملي در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" گفت: حفاظت از انديشمندان و نوآوران حفاظت فيزيكي و مادي به حساب نمي آيد، بلكه در اصل حفاظت از انديشه آنهاست و بحث حقوق مالكيت فكري نيز در همين زمينه معنا پيدا مي كند.

دبير سمينار استفاده از اطلاعات موجود در اوراق ثبت اختراع به عنوان ابزاري جهت توسعه فناوري تصريح كرد: در هر جامعه اي توجه به حقوق مالكيت فكري ضروري است و بايد متفكران و انديشمندان را در اين زمينه تحت پوشش قرار داد. اين پوشش از يك طرف به سود انديشمند و نوآور است كه به حقوق طبيعي، معنوي و مادي خود دست پيدا مي كند و از سوي ديگر به سود جامعه است كه مي تواند نوآوري و دانش را در سطح جامعه و به صورت توليد محصولات خاص به دنيا عرضه كند و از منافع آن بهره مند شود.

اولين سمينار ملي "استفاده از اطلاعات موجود در اوراق ثبت اختراع به عنوان ابزاري جهت توسعه فناوري" از صبح روز گذشته در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران آغاز شده است و تا فردا ادامه مي يابد. اين سمينار با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان ثبت اسناد، پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان جهاني مالكيت فكري در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار مي شود.