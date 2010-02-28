به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در پی تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط با آن در کمیسیون زیربنایی دولت در آذرماه جاری و ابلاغ اجرای آن، شورای هماهنگی مدیریت بحران که نام قبلی آن ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه بوده است، معین شده و دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری نیز به عنوان واحد سازمانی رسمی در تصمیم سازی و اجرای صحیح تصمیمات آن در راستای امور راهبردی ملی وظایف خود را ایفا می کند.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: شورای عالی مدیریت بحران در کشور به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر کشور و شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت کشور و جمعی از معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط با 14 کارگروه تخصصی ملی تشکیل می شود.

عرفانیان ادامه داد: در استان ها و شهرستان ها نیز شورای هماهنگی مدیریت بحران با عضویت دستگاه های ذیربط به ریاست استاندار و فرماندار تشکیل می شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی با اشاره به تعریف بحران در قانون گفت: بحران عبارت از شرایطی است که در عملکرد های طبیعی و انسانی به طور ناگهانی و یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد.

وی با اشاره به حادثه خیزی استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی افزود: باید تلاش کنیم تا با تعیین راهبردهای مناسب، برنامه ریزی مفید و اتخاذ شیوه های موثر اجرایی تمهیدات ناشی از کنش ها و واکنش های طبیعت را به فرصت های مناسب تبدیل کنیم.

عرفانیان در پایان بر بکارگیری آخرین فناوری های روز جهان در تامین این راهبردها تاکید کرد.