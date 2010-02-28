33 مجتمع خدمات بهزیستی در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امیرعلی قلیزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: در راستای فرهنگ سازی، جذب مشارکتهای مردمی و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات به مددجویان و گروههای هدف سازمان بهزیستی 15 مجتمع شهری و 18 مجتمع خدمات بهزیستی با مشارکت بخش خصوصی از محل اعتبارت مشارکتی در سطح استان طی سال 89 احداث می شود.

وی با اشاره به فعالیت 962 مرکز غیر دولتی ارائه خدمات بهزیستی در آذربایجان غربی، بیان داشت: از این تعداد 35 مرکز پیشگیری انواع آسیبها، 47 مرکز توانبخشی و 880 مرکز در حوزه امور اجتماعی فعالیت می کنند.

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به واگذاری ارائه خدمات بهزیستی به بخش خصوصی، گفت: در این راستا امسال 194 موافقت اصولی ایجاد مرکز خصوصی از سوی سازمان صادر شده که از این تعداد 184 مورد منجر به صدور پروانه فعالیت و پنج پروانه تاسیس با نظارت 46 نفر مسئول فنی شده است.

قلیزاده از ایجاد شش پایگاه جمع آوری کمک های مردمی و ارائه خدمات تا پایان سال جاری در سطح کلان شهر ارومیه به عنوان یکی از نیازهای ضروری خبر داد و گفت: این پایگاهها با مشارکت شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار ایجاد خواهد شد.

وی ایجاد و فعال سازی شرکتهای تعاونی معلولان از طریق تسهیلات بانکی را از جمله اولویت های مهم حوزه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی دانست و بیان داشت: متاسفانه هم اکنون تنها پنج شرکت تعاونی معلولان در سطح استان فعال و نیمه فعال هستند.

قلیزاده در خصوص تسهیلات پرداخت شده جهت اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی آذربایجان غربی، یادآور شد: از ابتدای سالجاری تا کنون 22 میلیارد ریال از محل وجوه ملی اداره شده به 43 طرح، 67 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

عدم رعایت ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در آذربایجان غربی

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به سهم سه درصدی معلولان از استخدامات دولتی، گفت: متاسفانه جذب نیرو توسط دستگاههای اجرایی بدون توجه به سهم سه درصدی معلولان انجام می شود.

به گفته قلیزاده از ابتدای سالجاری فقط سه نفر از معلولان آذربایجان غربی موفق به استفاده از ماده هفت قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح جبران کارایی معلولان و پرداخت 50 درصد حق بیمه معلولان و اعطای یارانه به واحدهای تولیدی، صنعتی و مراکز خدماتی، ادامه داد: امسال برای 181 نفر از معلولان استان با توجه به اجرای این طرح اشتغال پایدار ایجاد شده است.

وی همچنین از اجرای طرح بستر سازی فرآیند در راستای ایجاد اشتغال معلولان و طرح کارورزی 11 ماهه معلولان در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: امسال 235 نفر از معلولان در مراکز غیر دولتی با احتساب سنوات خدمت مشغول به فعالیت بودند.

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اعتبار اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی طی سال 88 را 16 میلیارد ریال عنوان کرد واظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال تمامی این اعتبار جذب شود.

قلیزاده ازانعقاد تفاهم نامه احداث 110 واحد مسکونی مددجویی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطق روستایی استان خبر داد و بیان داشت: امسال بر اساس برنامه وزارت رفاه 41 واحد مسکونی مددجویی در سطح استان احداث شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری مطابق سالهای گذشته همزمان در سراسر کشور 15 اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد، اضافه کرد: 43 پایگاه ثابت و سیار شهری و روستایی در سطح استان توسط سازمان بهزیستی آذربایجان غربی ایجاد خواهد شد.