خراسان جنوبی قهرمان مسابقات فوتبال دانشجویان علوم پزشکی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس هیئت فوتبال استان بوشهربعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اهدا جوائز به تیم های برتر این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: تیم های استان خراسان جنوبی و بوشهر عنوان تیم های اول و دوم این دوره از مسابقات به لیگ یک فوتبال دانشجویان علوم پزشکی کشور راه یافتند.

محمد دوانی افزود: در مسابقات فینال این دوره از مسابقات که بین دو تیم بوشهر و بیرجند برگزار شد پس از 120 دقیقه تلاش، دو تیم به نتیجه یک بر یک دست یافتند که در ضربات پنالتی تیم بیرجند با نتیجه 3 بر 1 مقابل بوشهر به برتری رسید و عنوان قهرمانی این رقابتها را بدست اورد .

وی اظهار داشت: در دیدار رده بندی این مسابقات نیز تیم دانشگاه علوم مازندران با دو گل از سد تیم تیم ایلام گذشت و توانست مقام سومی این مسابقات را کسب کند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: در این دوره از مسابقات 12 تیم از استان های اصفهان، خراسان جنوبی، کهگلویه و بویر احمد، تهران، ایلام، مازندران، بوشهر، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی، همدان و قزوین حضور داشتند که در چهار گروه سه تیمی گروه بندی و تیم های برتر به صورت حذفی با یکدیگر به رقابت پرداخنتد.

دوانی یاداور شد: دو تیم برتر این مسابقات به رقابتهای لیگ دسته اول دانشجویان کشور که با حضور 16 تیم در تابستان 89 در استان کرمانشاه برگزار می شود، حضور پیدا خواهند کرد.