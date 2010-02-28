تولید گوشت مرغ در زنجان مازاد بر مصرف داخلی استان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: مصرف روزانه گوشت مرغ استان زنجان 25 تن در روز است و سازمان بازرگانی زنجان آمادگی دارد در صورت نیاز شهروندان و برای مهار قیمت گوشت مرغ، بیش از میزان اعلام شده به بازار تزریق کند.

وی عدم تقاضای مرغ و گوشت منجمد را یکی از علل افزایش قیمت این مواد غذایی عنوان کرد و ادامه داد: به نظر می رسد استفاده از مرغ و گوشت منجمد مناسبت تر باشد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره برگزاری نمایشگاه بهاره افزود: فضای اختصاص داده شده در سال گذشته به این نمایشگاه یک هزار و 600 مترمربع با 131 غرفه بود، این در حالی است که این میزان در سال جاری به چهار هزار و 500 مترمربع با 231 غرفه رسیده است.

صدری با بیان اینکه همزمان با نمایشگاه بهاره، جشنواره فرش نیز در محل نمایشگاه برپا می شود، گفت: از 231 غرفه اختصاص یافته به نمایشگاه، 18 غرفه جهت عرضه فرش، 24 غرفه به تعاون روستایی، 20 غرفه به اداره کل تعاون و 169 غرفه به عرضه مستقیم بهاره اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه پروتئین و شیلات نیز در همین نمایشگاه بهاره پیش بینی شده است، تصریح کرد: در نمایشگاه شیلات اقلامی از قبیل ماهی، میگو، مرغ و گوشت عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به ترکیب غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری گفت: پروتئین و گوشت 12 درصد، پوشاک 21 درصد، فرش هشت درصد، موادغذایی 9درصد، لوازم خانگی 6 درصد، لوازم شوینده آرایشی و بهداشتی 6 درصد، کیف و کفش 6 درصد، آجیل و خشکبار 8 درصد، لوازم کمک آموزشی 6 درصد، شرکت های پخش 4 درصد و سایر اقلام 11 درصد غرفه های نمایشگاه بهاره سال جاری را تشکیل می دهند.

صدری افزود: نمایشگاه بهاره همزمان با سایر شهرستانهای استان از تاریخ 13 تا 28 اسفند برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: بازرسان و کارشناسان سازمان بازرگانی در این نمایشگاه بر نحوه فروش، قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده نظارت خواهند داشت.