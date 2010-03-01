به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین جشنواره عکس‌های برتر سال که توسط پایگاه اینترنتی دوربین نت برگزار می‌شود، منتشر شد. عکس‌ها ر روی سایت قرار می‌گیرند و روی عکس‌ها هیچ لوگو و نشانه ای کار نمی شود.

در بخش از این فراخوان در مورد شرایط شرکت در این جشنواره ذکر شده است: رنگ، ویرایش و اصلاح عکس‌ها با عکاس بوده و دوربین نت هیچ دخل و تصرفی در عکس ها نمی برد. چاپ و استفاده عکس منوط به اجازه از صاحب اثر است.عنوان کامل هر عکس به همراه نام عکاس در زیر همه عکس‌ها استفاده می‌شود. هر عکاس یک یا دو اثر باید ارسال کند. عکس‌ها از ابتدای سال 89 روی وب منتشر می‌شوند.عکس‌های برتر هم در کاتولوگی در ابتدای اردیبهشت ماه 89 منتشر و به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شوند.

همچنین علاقه‌مندان باید تا تاریخ 25 اسفند عکس‌ها را به نشانی ایمیل doorbin.net@gmail.com یا top@doorbin.net ارسال کنند و در تمامی ایمیل‌ها نام کامل عکاس و مشخصات عکس ذکر شود.