تفاهم نامه همکاری بین مرکز امور بانوان و وزارت نیرو امضا شد

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این موافقت نامه به استناد ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره 41 قانون بودجه سال 88 برای اجرای برنامه های مشترک، بین مرکز امور زنان و خانواده و دستگاه های اجرایی مبادله شد.



وی ادامه داد: آشنایی دانشجویان دختر ممتاز و نخبه مراکز دانشگاهی با ظرفیتها و فرصت های شغلی صنعت آب و برق، ایجاد تعامل بین دانشجویان ممتاز با صنعت آب و برق، ایجاد زمینه شناخت دانشجویان از استعدادها و علایق شغلی خود، ایجاد زمینه استفاده عملی از یافته های علمی این دانشجویان به منظور حمایت از پایان نامه های دانشجویی، ارتقا ظرفیت علمی صنعت آب و برق به منظور تحقق شعار دانایی محور و هموار کردن بستر مناسب برای جذب و اشتغال زنان نخبه در صنعت از اهداف کیفی این طرح است.



رئیس مرکز امور زنان و خانواده با ابراز امیدواری از نحوه اجرای کامل طرح حمایت و تشویق زنان ایثارگر، کارآفرین، هنرمند، محقق، نویسنده و نخبه، حمایت از 20 پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مهندسی برق گرایش های مختلف مانند مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید و تبدیل انرژی و مهندسی صنایع گرایش های سیستم های اقتصادی را از دستاوردهای این موافقت نامه برشمرد.



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