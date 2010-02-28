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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

کمکهای گلستانیها به نیازمندان 18 درصد رشد یافت

کمکهای گلستانیها به نیازمندان 18 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان از افزایش 18 درصدی کمکهای مردم نوع دوست استان به مددجویان این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در 11 ماه سال جاری 15 میلیارد و 755 میلیون ریال از طریق صندوق صدقات جمع اوری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین مردم نیکوکار استان در مراسم و جشنهای خاص مانند جشن نیکوکاری و .. 24 میلیارد و 970 میلیون ریال کمک کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشهای مشارکتهای مردمی، 178 هزار و 769 صندوق کوچک، بزرگ و متوسط در استان بین خیرین و خانواده های استان توزیع شده است.

به گفته حاجی اکبری، از مجموع صندوقهای توزیع شده، سه هزار و 380 صندوق بزرگ است که در سطح شهرهای منطقه نصب شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در استان با 700 هزار نفر در ارتباط مستقیم هستیم که کمکهایشان را به کمیته امداد واریز می کنند.

وی یادآورشد: از محل اعتبارات قرض الحسنه کمیته امداد تاکنون 544 طرح اجرا شد که 21 میلیارد ریال در این بخش بصورت وام های قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع طرحهایی که در بخشهای مختلف در استان در دست اجراست، 821 طرح تامین اجتماعی است و طرحهای اشتغالزایی را بیمه تامین اجتماعی می کنیم.

 55 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد گلستان هستند.

کد مطلب 1042923

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