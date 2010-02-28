کمکهای گلستانیها به نیازمندان 18 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در 11 ماه سال جاری 15 میلیارد و 755 میلیون ریال از طریق صندوق صدقات جمع اوری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین مردم نیکوکار استان در مراسم و جشنهای خاص مانند جشن نیکوکاری و .. 24 میلیارد و 970 میلیون ریال کمک کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشهای مشارکتهای مردمی، 178 هزار و 769 صندوق کوچک، بزرگ و متوسط در استان بین خیرین و خانواده های استان توزیع شده است.

به گفته حاجی اکبری، از مجموع صندوقهای توزیع شده، سه هزار و 380 صندوق بزرگ است که در سطح شهرهای منطقه نصب شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در استان با 700 هزار نفر در ارتباط مستقیم هستیم که کمکهایشان را به کمیته امداد واریز می کنند.

وی یادآورشد: از محل اعتبارات قرض الحسنه کمیته امداد تاکنون 544 طرح اجرا شد که 21 میلیارد ریال در این بخش بصورت وام های قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع طرحهایی که در بخشهای مختلف در استان در دست اجراست، 821 طرح تامین اجتماعی است و طرحهای اشتغالزایی را بیمه تامین اجتماعی می کنیم.

55 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد گلستان هستند.