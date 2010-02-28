نیروی انسانی به خاطر محرومیت بشاگرد وارد منطقه نمی شوند

محمد شهدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان این مطلب افزود: بعضا افرادی داشتیم که آمده اند و از در دفتر ریاست آموزش و پرورش بازگشته و پشیمان شده اند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با تاکید بر سختی معیشت در این ناحیه تاکید کرد: معلمین را باید به نقاطی بفرستیم که در تهیه مواد غذایی به دلیل نبود مغازه با مشکل روبرو و غذا برای خوردن ندارد.

وی خاطر نشان کرد: نیروهای انسانی موجود در مدارس شهرستان ناکافی است و زمانی که مقاطع بالا تحصیلی مانند دوره راهنمایی و متوسطه را بررسی کنیم بیشتر متوجه کمبودها در این بخش می شویم.

شهدادی متذکر شد: در بخش فنی و حرفه ای کمبودها واضع تر و محسوس تر است و علاوه بر نیروی انسانی در فضای آموزشی نیز این امر قابل لمس می باشد.

وی با بیان اینکه در دنیای ارتباطات به کسی که دانش استفاده از رایانه را ندارد بی سواد گفته می شود، یادآور شد: بایستی کارگاه آموزش رایانه برای آموزش دانش آموزان وجود داشته باشد که متاسفانه آن نیز به دلایل ذکر شده وجود ندارد.

شهدادی تصریح کرد: هشت هزار دانش آموز در حال تحصیل و 500 معلم در منطقه تدریس می کنند که نسبت معلم به دانش آموز تناسب ندارد.