به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله پوستین دوز در همایش "تدوین نقشه استراتژیک مگاموتور" با اشاره به برنامه های این گروه در سال 1389 گفت: سال 89 سال بسیار متفاوتی خواهد بود بدلیل اینکه نقطه اتصال 2 برنامه است، نخست اینکه سال 89 سال پایانی برنامه سمت 90 است و دیگری پایه ریزی، تصویب وبسترسازی برنامه سوم است.

وی افزود: برنامه سمت 90 بیشتر کیفی بوده و به نوعی ، برنامه تنوع محصول بوده که در سال 89 این برنامه به پایان می رسد.

مدیر عامل سایپا ابراز امیدواری کرد برنامه "پرواز 95" در سال آینده، تصویب، برنامه ریزی و اجرایی شود. وی ادامه داد: همکاران ما در مرکز مطالعات سایپا، برنامه های اطلاع رسانی، هماهنگی و بستر سازی این برنامه را در مجموعه پیگیری کرده و انجام خواهند داد.

پوستین دوز با بیان اینکه در سال 89 دو برنامه در دستور کار قرار دارد ، اظهارداشت: یکی افزایش تولید است که بنا داریم برای سال آینده 888 هزار و 888 خودرو تولید داشته باشیم و مگا موتور در این راستا باید علاوه بر افزایش تولید، کیفیت کنونی را افزایش دهد.

وی ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که در مگاموتور باید انجام شود، آماده سازی خود برای تهیه سبد موتور برای انواع محصولات سایپا است که متناسب با برنامه "پرواز 95 " و چشم انداز 20 ساله در دستور کار گروه قرار گرفته است، دوم اینکه مگاموتور باید خود را برای خانواده موتور نیز آماده کند و یک کار پایه ای وزیر ساختی انجام دهد.