به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید باقری ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون استان مازندران افزود: مرکز پذیرش داوطلبانه سلول بنیادی به دستور شخص رئیس جمهوری به انتقال خون ایران منتقل شده و تا یک ماهه آینده راه اندازی خواهد شد.

وی اهدا خون را یک کار الهی دانست و گفت: انتقال خون در حال پوست اندازی در بخش رسیدن به علوم جدید و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن واستاندارد است.

باقری به دو برابر شدن بودجه انتقال خون ایران در دوسال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: سال پیش یک میلیون 800 هزار اهدا کننده خون در کشور چهار میلیون واحد خون اهدا کردند.

وی به افزایش 10 درصدی اهدا خون در سال جاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران از وارد کردن خون از کشورهای دیگر بی نیاز است و در صورت نیاز ضروری، آمادگی اهدا خون به کشورهای دیگر را دارد.

باقری با بیان اینکه خوشبختانه از سه سال قبل صد درصد اهدا خون در ایران داوطلبانه است، اضافه کرد: امیدواریم با راه اندازی مرکز پذیرش سلول بنیادی شاهد مراجعه مردم خواهیم بود.

این مسئول انتقال خون کشور با اشاره به اینکه ایران در ردیف چهار کشور اول خاورمیانه در اهداء خون است، ادامه داد: سازمان انتقال خون ایران به دلیل پیشرفت های علمی از سوی سازمان بهداشت جهانی مرجع کشورهای خاورمیانه است.

وی به گستردگی جغرافیایی و جمعیت 47 درصدی روستایی مازندران اشاره کرد و افزود: این استان از لحاظ اهدا خون رتبه چهارم کشور را دارد.

باقری سرانه اهدا خون در مازندران را به ازای هزار نفر 39 نفر عنوان کرد: درحالی که میانگین سرانه اهدا خون در کشور 25 نفر است.

وی از تجهیز شدن چهار اتوبوس سیار خونگیری استان مازندران خبر داد و گفت: ساخت ساختمان مجهز انتقال خون مازندران در ساری و پایگاه انتقال خون قائمشهر از پروژه های عمرانی انتقال خون استان است.

احمد جمشیدی ، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران نیز در این مراسم فعالیت در انتقال خون را بسیار حساس و سخت دانست و گفت: خدمات کارکنان انتقال خون بسیار ارزنده و گرانبها است.

در پایان ضمن تجلیل از علی اصغر حق پرست مدیرکل قبلی انتقال خون مازندران، محمد عطار زاده مدیر سابق اداره انتقال خون بابل به سمت مدیرکل انتقال خون مازندران منصوب شد.

حق پرست نیز در سمت مدیرعاملی شرکت پالایش و پژوهش خون ایران مشغول به کار شد.